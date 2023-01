Project Q : vous pouvez l'oublier, le jeu de combat en arène d'Ubisoft est annulé

Il y a quelques jours, Ubisoft annonçait un changement dans sa stratégie pour les années à venir afin de se concentrer sur ses plus grosses franchises. Trois projets, à priori basés sur de nouvelles licences, ont ainsi été annulés, alors que Skull and Bones a encore été repoussé. Nous ne savions pas quels titres ont vu leur développement arrêté, mais bonne nouvelle, Beyond Good & Evil 2 n'était pas dans le lot.

En revanche, il semblerait que Project Q ait lui bien été stoppé. Ce jeu de combat en arène en équipe avait été officialisé l'année dernière, alors que l'éditeur testait son concept dans le cadre d'une phase d'essai privée de laquelle du gameplay avait fuité. Insider Gaming affirme en effet que ses sources lui ont confié que le développement avait été arrêté, sans pour autant pouvoir confirmer si l'annulation faisait partie des trois prononcées la semaine dernière, ou devait au contraire s'ajouter au trio. La nouvelle aurait été donnée sur le groupe Discord des testeurs, avec le message suivant :



Hey @everyone,

Nous espérons que vous allez tous bien et êtes en sécurité. Nous voulons commencer par dire à quel point ce groupe a été incroyable depuis nos débuts. Nous avons partagé tant de grands moments et nous chérissons les relations que nous avons construites avec vous tous. Nous avons traversé tant de moments incroyables ensemble qui resteront dans notre mémoire.

Le premier test fermé a été une étape importante pour nous en raison de tout le travail fourni par l’équipe, de votre soutien incroyable et de votre excellent accueil ! Nous avons adoré l’énergie incroyable sur ce Discord, c’était notre carburant pour le projet. Vos commentaires ont été un véritable cadeau et nous ont permis de grandir en tant que développeurs afin de faire de notre mieux pour vous, nos joueurs.

Tous ces moments chaleureux rendent cette annonce plus difficile à faire : malheureusement, nous devons annuler nos prochains tests fermés car Project Q ne poursuivra plus le développement. Cela signifie également que nous devrons arrêter ce serveur Discord.

Nous n’avons pas d’autres informations à communiquer pour le moment, mais nous tenons à vous remercier tous pour votre passion et votre amour pour Project Q. Tous vos messages et votre soutien ont représenté beaucoup pour nous et ont été un coup de pouce majeur pour nos équipes depuis le début.

Nous fermerons ce serveur Discord dans les prochains jours. Mais d’ici là, partagez vos souvenirs et vos moments les plus mémorables avec nous et nous transmettrons volontiers les messages à l’équipe. C’était une aventure incroyable pour nous, et nous en garderons un souvenir mémorable. Nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Nos salutations les plus chaleureuses,

L'équipe de développement de Project Q