RUMEUR sur les Xbox Game Studios : le jeu d'enquête Pentiment et un Project Midnight intrigant en développement chez Obsidian et Compulsion

Nous connaissons déjà les noms de plusieurs projets à venir grâce aux Xbox Game Studios ou Xbox Game Studios Publishing ces prochaines années. Mais des rumeurs nous ont peut-être permis de toucher du doigt l'identité d'autres, comme le Project Dragon de IO Interactive, le Project Shaolin sur le Wu-Tang Clan, le Project Belfry de Stoic Studios, ou encore les beaucoup moins concrets Project Cobal d'inXile et Project Indus d'Oxide Games.

Deux autres ont fait la une cette semaine, encore une fois grâce aux indiscrétions de Jez Corden de Windows Central et Jeff Grubb de VentureBeat. Le premier aurait pour titre définitif (et non en nom de code) Pentiment, une référence au repentir, une partie recouverte d'un tableau pour masquer volontairement une peinture précédente. Il serait développé par Obsidian Entertainment, et plus précisément une petite équipe d'une douzaine de personnes dirigée par Josh Sawyer (Fallout: New Vegas, Pillar of Eternity), tandis que le reste du studio planche sur Avowed. Il prendrait place en Europe au XVIIe siècle et raconterait une enquête macabre sous la forme d'un jeu de rôle narratif avec de nombreux embranchements, des dialogues à choix multiples et des décisions à prendre, pour une histoire hautement interactive, à priori avec peu ou pas de combat. Sa création serait avancée, car la sortie serait pour le moment prévue dès 2022.

L'autre jeu serait le prochain de Compulsion Games (Contrast, We Happy Few), surnommé Project Midnight. Il nous plongerait dans un monde à l'esthétique gothique, sombre et fantastique, inspiré du sud des États-Unis, pour un récit façon conte pour adultes. Le gameplay à la troisième personne serait orienté action, avec de la magie, des créatures surnaturelles et une histoire forte, exclusivement jouable en solo. Jez Corden a carrément réussi à mettre la main sur des concept arts qui montrent une habitation ressemblant à un nid pour humain, des sortes de harpies et la protagoniste.

En attendant la confirmation de la part de Microsoft, ces projets des Xbox Game Studios restent hypothétiques, mais il faut avouer qu'ils donnent envie. S'ils voient bien le jour, ils seront comment toujours ajoutés au Xbox Game Pass dès leur lancement : vous pouvez vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois.