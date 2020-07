Avowed : un RPG à la première personne dévoilé par Obsidian pour Xbox Series X et PC

En plus de parler de Grounded et The Outer Worlds: Peril on Gorgon, Obsidian Entertainment a aussi profité de son passage au Xbox Games Showcase pour évoquer son prochain RPG next-gen. Le projet n'est visiblement que peu avancé, alors nous n'avons droit qu'à un teaser malgré tout très alléchant.



Nous y découvrons un jeu de rôle à la première personne dans un monde d'heroic fantasy, façon The Elder Scrolls, avec un héros capable de lancer de la magie de la main gauche et de trancher des adversaires à l'épée de la main droite. Son nom, c'est Avowed, et il est prévu à une date inconnue sur PC et Xbox Series X.

Nous n'en savons malheureusement pas plus pour le moment, si ce n'est qu'il prendra place dans l'univers fictif d'Eora, alors il va falloir s'armer de patience si vous êtes fan du genre.