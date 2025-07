The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix dévoile un charmant Action-RPG en HD-2D, dès à présent jouable par certains joueurs

Page 1 : Présentation de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Un nouvel Action-RPG en HD-2D





Malgré quelques belles annonces, il faut bien avouer que le Nintendo Direct Partner Showcase n'était pas forcément très excitant. Toutefois, en guise de one more thing, ce sont deux jeux de Square Enix qui sont venus nous surprendre. Ils ont en point commun l'utilisation d'un style graphique en HD-2D, qui est décidément très populaire au sein de l'éditeur. Le premier à avoir été dévoilé aurait pu passer pour un Octopath Traveler de prime abord... jusqu'à ce que nous apprenions qu'il s'agissait d'un Action-RPG ne nous faisant incarner qu'un unique protagoniste, enfin presque. Baptisé The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ce projet des créateurs d'Octopath Traveler et Bravely Default, la Team Asano, devrait également plaire aux fans de Chrono Trigger.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Une aventure à travers l'espace et le temps !





Comme le fait comprendre dès le départ la bande-annonce, cette aventure fera voyager notre protagoniste Elliot à travers le continent de Philabieldia qui a été envahi par de féroces hommes-bêtes. Le dernier bastion de l'humanité est le Royaume d'Huther, un nom qui laisse supposer que les développeurs se sont inspirés des mythes arthuriens. Grâce à un sort de protection, il est protégé de ces créatures. Les rouages du destin vont se mettre en marche lorsque des ruines vont être découvertes par delà les murs, que va aller explorer Elliot... et son acolyte la fée Faie. Même si cela a pu réveiller quelques traumatismes chez les joueurs de Bravely Default: Flying Fairy, elle sera notre partenaire tout au long de ce voyage vers l'inconnu, même à travers le temps puisque c'est un millénaire d'histoire de ce continent qui seront notre terrain de jeu. Une certaine inspiration des The Legend of Zelda se fait sentir.

En termes de gameplay, nous aurons accès à un arsenal constitué de sept types d'armes, dont des épées, arcs, faucilles à chaîne et des bombes. De plus, des magilithes pourront être équipés pour leur ajouter des effets et autres bonus. Aussi bien en français qu'en anglais, le terme est repris des Final Fantasy, un joli clin d'œil. Par ailleurs, Faie ne sera pas là que pour nous casser les oreilles puisqu'elle sera capable d'attaquer, récupérer les objets laissés par les ennemis vaincus et sera contrôlable indépendamment d'Elliot. Cela ouvrira la voie à un mode coopératif.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales jouable dès maintenant !





Si cela vous a donné envie ou juste intrigué, sachez que vous pouvez tout simplement en profiter dès maintenant... du moins si vous possédez une Switch 2. En effet, une démo a été mise à disposition sur l'eShop, pesant 3,3 Go. Comme à l'époque d'Octopath Traveller, un questionnaire accessible via le site officiel recueillera les retours des joueurs afin d'améliorer l'expérience d'ici son lancement en 2026. Bien évidemment, les données de sauvegarde ne seront pas transférables.

Notez tout de même qu'il ne s'agit pas d'une exclusivité à la console de Nintendo, puisque The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira également sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

