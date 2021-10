DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, un jeu vidéo adapté du futur film d'animation annoncé

Ce n'est probablement pas le long-métrage le plus attendu des fans hardcore de DC, mais la société et Warner Bros. Entertainment préparent bien un film d'animation DC League of Super-Pets, aka DC Super Animaux. Il mettra en scène Krypto le toutou de Superman, Ace le Bat-chien et bien d'autres animaux de compagnie de super-héros, avec un casting de doubleurs anglophones qui donne envie, rappelé par un teaser au DC FanDome 2021.

Et qui dit grosse production cinématographique grand public dit comme souvent jeu vidéo associé ! L'évènement DC de ce week-end a été le cadre de la révélation d'une adaptation éditée par Outright Games, spécialiste du genre (La Pat'Patrouille : La Ville Aventure T'Appelle, La famille Addams : Panique au manoir, Spirit : La grande aventure de Lucky). Il va de nouveau produire une expérience pour le jeune public avec DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace.

Les informations à son sujet sont minces, mais il s'agira d'un rail-shooter nous faisant incarner les 2 héros canins alors qu'ils doivent repousser une menace encore inconnue à Metropolis. Une bande-annonce appuie la simplicité du projet, destiné aux plus jeunes forcément, qui arrivera au printemps 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via Steam.