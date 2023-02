The Mageseeker : l'Action RPG avec Sylas confirmé, les autres jeux A League of Legends Story donnent de leurs nouvelles

Après Ruined King et Hextech Mayhem, et en attendant Song of Nunu et CONV/RGENCE, nous avions découvert l'arrivée d'un autre jeu de la franchise A League of Legends Story, supervisée par Riot Forge. Il s'agissait de The Mageseeker, un titre dont le nom a été déposé il y a quelques semaines, et dont le résumé laissait présager une aventure avec Sylas.

Le projet vient d'être confirmé, et il est développé par Digital Sun, à qui nous devons l'apprécié Moonlighter. Il prendra la forme d'un Action-RPG en 2D à gros pixels, nous faisant incarner le mage Sylas dont la quête de vengeance brisera la paix trompeuse de Demacia, pour une histoire sur fond de pouvoir, de quête d'identité et de justice.

Il est d'ores et déjà prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch pour le printemps 2023, et la bande-annonce nous offrant un premier aperçu de son univers et de son gameplay nous a aussi donné des nouvelles de deux autres projets à venir. CONVERGENCE: A League of Legends Story, le jeu de plateforme/action 2D en solo avec contrôle du temps signé Double Stallion Games, sera ainsi disponible à l'été 2023, et Song Of Nunu: A League of Legends Story, la chaleureuse aventure solo de Tequila Works, sera lui disponible à l'automne 2023. L'année va donc être chargée pour Riot Forge.

