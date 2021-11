Song of Nunu: A League of Legends Story, un jeu d'aventure dans un monde enneigé magique annoncé, Tequila Works au développement

La frénésie League of Legends est plus grande que jamais en ce moment, alors que Riot Games veut étendre son empire cross-média. L'accent a été mis sur Riot Forge, la division dédiée aux jeux solos, à l'occasion d'un Indie World spécial, quelques jours après la révélation de Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

La présentation a débuté par la révélation d'un nouveau jeu d'aventure solo développé par Tequila Works (RiME, Gylt) : Song of Nunu: A League of Legends Story. Il mettra en scène Nunu et Willump dans la région de Freljord, pour un conte inédit sur les origines du duo, sur fond de thématiques du deuil et de l'amitié.

Dans ce jeu d'aventure en solo, vous explorez la belle, mais perfide nature de Freljord en tant que Nunu, un jeune garçon en quête de sa mère disparue. Déterrez les secrets, les mythes et les légendes qui reposent loin sous la surface glacée de la toundra, en compagnie de votre meilleur ami, un yéti aussi sage qu'enjoué du nom de Willump, et vivez une histoire inspirante, une énigme après l'autre. Développé par Tequila Works, le studio derrière RiME, Song Of Nunu: A League of Legends Story vous invite à redécouvrir l'univers de League of Legends sous un jour qui surprendra autant les connaisseurs que les profanes. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D'UN MONDE EXTRAORDINAIRE

Découvrez les mille merveilles (et dangers) de Freljord. Contemplez un monde pétri de magie et dévoilez-en les joyaux encore inconnus le long de votre voyage à travers la toundra gelée. SUIVEZ UNE HISTOIRE ÉMOUVANTE

Découvrez un conte captivant sur l'espoir, le deuil et l'amitié taillée dans la glace. Guidez Nunu et Willump le long d'un voyage qui révélera la vérité cachée derrière le secret le mieux gardé de Freljord. DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE LÉGENDE

L'univers de League of Legends n'attend que d'être exploré ! C'est l'occasion pour les joueurs avertis comme les profanes de se mesurer à la dure réalité de Freljord pour la toute première fois.

La sortie est prévue sur Switch, PC et peut-être d'autres consoles pour 2022, à une date encore inconnue.

