Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un runner musical avec Ziggs annoncé sur Switch, PC et Netflix avec une sortie proche

L'univers de Runeterra et Riot Games sont au centre de l'actualité ces derniers jours, évidemment avec la finale des Worlds 2021 sur LoL, mais pas seulement. Plusieurs jeux du studio ont ainsi rejoint l'Epic Games Store, les premiers épisodes de la série animée Arcane ont été diffusés sur Netflix et Jinx s'est invitée dans Fortnite. Mais ce n'est pas tout, car Riot Forge, la division qui édite des jeux dans l'univers du MOBA développés par d'autres studios, a dévoilé un certain Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Ce jeu développé par Choice Provisions (les jeux BIT.TRIP notamment) sortira sur Switch et PC (Steam, GOG et l'Epic Games Store) pas plus tard que le 16 novembre, puis par la suite sur Netflix via sa catégorie gaming (donc sur mobiles). Il s'agit d'un runner musical suivant les aventures de Ziggs, le yordle expert en Hexplosifs, à travers Piltover, qui est justement le théâtre de l'action d'Arcane, et ce afin d'échapper à Heimerdinger qui souhaite l'empêcher de créer la plus grosse bombe jamais vue. Oui, rien n'a été laissé au hasard. Il faudra donc se servir d'explosifs pour sauter, esquiver les obstacles et attaquer les ennemis, le tout en rythme.

Une présentation détaillée sera effectuée le jour de son lancement à 17h00, tout un tas de visuels étant en attendant disponibles en page suivante. En précommandant votre exemplaire numérique au prix de 8,99 €, vous recevrez une skin Ziggs de la Ruine à utiliser en jeu.

Pour rappel, Riot Forge va également éditer CONV/RGENCE: A League of Legends Story et Ruined King: A League of Legends Story, dont des informations seront dévoilées dans les semaines à venir, ayant eux aussi leur gameplay bien spécifique, soit tout autant de portes d'entrée supplémentaires dans l'univers de LoL. Des Riot Points sont en vente sur Amazon si vous appréciez les jeux du studio.

