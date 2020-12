Ruined King: A League of Legends Story, la sortie retardée, mais une première bande-annonce de gameplay dévoilée

Toujours dans l'idée de développer l'univers de League of Legends, deux projets solos sont en cours du côté de la nouvelle entité Riot Forge : CONV/RGENCE: A League of Legends Story et Ruined King: A League of Legends Story. Ce dernier est développé par Airship Syndicate, et refait parler de lui en cette fin de semaine.

[Ruined King] Nous souhaitons vous partager un message concernant la date de sortie de Ruined King: A League of Legends Story. pic.twitter.com/Qi8GTsaoBF — League of Legends FR (@LoL_France) December 10, 2020

Les développeurs ont annoncé qu'ils allaient devoir repousser leur jeu de rôle tactique de « début 2021 » à plus tard l'année prochaine.



Bonjour à tous ! Nous revenons vers vous avec quelques nouvelles sur Ruined King: A League of Legends Story. Les valeurs centrales de Riot Forge sont assez simples. Nous voulons développer des partenariats avec des développeurs indépendants qui racontent des histoires qui déchirent, et nous voulons être transparents avec notre communauté, c'est pourquoi nous prenons un instant pour partager ces informations avec vous. Cette année nous a mis face à de nombreux défis qui échappaient entièrement à notre contrôle. Nous avons donc fait un point récent sur nos délais et nous allons devoir réviser notre copie pour Ruined King. Aux Worlds 2020, nous avions annoncé que vous pourriez traverser les villes portuaires de Runeterra et ses iles hantées début 2021, mais on dirait qu'il va falloir un peu plus de temps. Vous remarquerez que notre communication annoncera désormais courant 2021. Nous sommes impatients de vous présenter l'aventure fabuleuse qu'Airship Syndicate a créée avec Ruined King, et nous voulons faire honneur à leur vision et vous apporter un jeu fantastique. Merci à vous tous, nous avons hâte de faire ce voyage avec vous. Et à demain !

Ils se sont vite rattrapés en dévoilant une bande-annonce de gameplay ce soir aux Game Awards 2020, l'occasion de voir comment nous allons jouer avec les Champions Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke dans les îles Obscures. Du tour par tour en vue de côté, c'est du classique pour Airship Syndicate, mais cela devrait être efficace. Rendez-vous donc courant 2021 pour voir ce que cela vaut manette en main.