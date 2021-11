Ruined King: A League of Legends Story, une sortie surprise pour l'alléchant RPG tactique aux Îles Obscures

Lors de la révélation du label Riot Forge, nous avions découvert 2 expériences alléchantes, dont Ruined King: A League of Legends Story. Ce RPG tactique par Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) devait nous emmener dans les Îles Obscures avec Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke en tant que personnages jouables.

La sortie avait été reportée de 2020 à début 2021 il y a plus d'un an, et nous étions sans nouvelles du projet depuis. Les développeurs n'ont pas chômé pour autant, bien au contraire : il sort par surprise aujourd'hui sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, au prix de 29,99 €. La bonne nouvelle a été donnée lors d'une présentation en collaboration entre Riot Forge et Nintendo, via son mouvement Indie World, bande-annonce et interview des développeurs à l'appui.

Développé par Airship Syndicate et le légendaire Joe Madureira développeur et dessinateur de bandes dessinées (aussi créateurs de Battle Chaser et Darksiders), Ruined King: A League of Legends Story est le premier jeu Riot Forge qui vous permette d'explorer l'univers de League of Legends. Dans ce jeu de rôle immersif au tour par tour, vous aurez la possibilité de former votre équipe et de prendre le contrôle de plusieurs champions de League of Legends. Explorez la tumultueuse Bilgewater et les mystérieuses Îles obscures, et découvrez le système d'initiative des voies.

Des versions PS5 et Xbox Series X|S sortiront plus tard, et bénéficieront d'une upgrade next-gen gratuite depuis la PS4 pour l'un et du Smart Delivery pour les autres. Les fans de League of Legends peuvent sinon se procurer une édition collector avec un artbook, la bande-son sur vinyle, une mappemonde en tissu, une pièce Kraken, un carnet et un stylo, et un mug, en exclusivité sur la boutique de Riot.

