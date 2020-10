Ruined King: A League of Legends Story, personnages jouables, période de sortie, consoles, le RPG solo se dévoile avec un beau trailer

L'univers de League of Legends est en pleine expansion ces derniers mois, avec de nombreux spin-offs qui voient le jour chez Riot Games. Parmi eux, des aventures solos de l'anthologie A League of Legends Story. Il y a d'un côté CONV/RGENCE de Double Stallion Games avec Ekko dans le rôle-titre, et de l'autre Ruined King par Airship Syndicate, le créateur de Darksiders: Genesis et Battle Chasers: Nightwar.

Le premier teaser de ce dernier nous confirmait tout juste qu'il mettrait en scène plusieurs héros de la saga à travers les Îles Obscures et la ville de Bilgewater. Il a enfin refait parler de lui aux Worlds 2020 avec une bande-annonce cinématique digne de ce nom, qui officialise la présence des Champions Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke en tant que personnages jouables. Nous devrons unir ce groupe de héros pour explorer Bilgewater et mettre les voiles pour les îles Obscures afin de percer les secrets de la mortelle Brume Noire. Le trailer porté par la musique originale Kingdom de Jaxson Gamble ne nous montre cependant pas encore de gameplay du RPG solo au tour par tour.

« Ruined King est un excellent moyen d'étendre le monde de Runeterra, pour les nouveaux joueurs comme pour les fans les plus dévoués de League of Legends (LoL) » a déclaré Leanne Loombe, responsable de l'équipe Riot Forge. « Ruined King sera le tout premier jeu solo à apporter l'univers de LoL à la fois sur consoles et PC. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire découvrir les histoires et les champions que les joueurs de League of Legends ont adorés pendant si longtemps, et nous avons hâte que nos joueurs embarquent pour cette nouvelle aventure à nos côtés. » « Lorsque Riot Forge nous a proposé de travailler ensemble pour étendre le monde épique de Runeterra, nous n'avons pas pu résister », explique Joe Madureira, PDG d'Airship Syndicate. « Certains de nos champions préférés sont présents dans ce jeu, et nous avons hâte que les joueurs découvrent la façon dont nous avons donné vie aux personnages, aux créatures et aux environnements de Runeterra. »

Au passage, il est annoncé que Ruined King: A League of Legends Story sera disponible début 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Switch et PC via Steam et l'Epic Games Store, et qu'il proposera une upgrade next-gen gratuite pour ceux qui commenceront l'aventure sur PS4 et Xbox One.