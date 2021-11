CONV/RGENCE: A League of Legends Story, du gameplay avec des retours dans le temps pour le jeu solo avec Ekko

L'évènement co-organisé par le label Indie World de Nintendo et Riot Forge a notamment permis de célébrer la sortie surprise de Ruined King et le lancement programmé de Hextech Mayhem. Mais il nous a aussi permis d'avoir des nouvelles de CONV/RGENCE: A League of Legends Story, annoncé en décembre 2019.



Ce jeu solo par Double Stallion Games (Speed Brawl, OK K.O.! Lakewood Plaza Turbo!) tournera autour du personnage d'Ekko, qui devra sauver la ville de Zaun grâce au Zero Drive, un outil lui permettant de voyager à travers le temps. Le gameplay en vue de côté entre action et plateforme utilisera son accessoire pour nous permettre de corriger nos combos, modifier nos mouvements et établir des stratégies sans précédent. Mais ce héros à priori incapable de commettre d'erreur va voir ses talents mis à l'épreuve quand il va découvrir un complot mené par les Chem-Barons, criminels locaux.

L'encore curieux CONV/RGENCE: A Developer’s Story sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com.