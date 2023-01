Mageseeker: A League of Legends Story, un nouveau spin-off de LoL avec Sylas en héros vient de fuiter

Il existe déjà deux spin-offs de League of Legends : le jeu de rôle tactique Ruined King: A League of Legends Story et le runner musical avec Ziggs Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Nous savons cependant que Tequila Works travaille sur le jeu d'aventure Song of Nunu: A League of Legends Story avec Nunu et Willump, et attendons toujours des nouvelles du jeu d'action avec Ekko CONV/RGENCE: A League of Legends Story, signé Double Stallion Games.

Riot Forge a visiblement d'autres projets du genre en cours, et l'un d'entre eux vient d'être dévoilé avant l'heure par un enregistrement de nom par le Game Rating and Administration Committee, organisme de classification des jeux coréens. Il s'appellerait Mageseeker: A League of Legends Story (traduction approximative à cette heure) et prendrait la forme d'un jeu d'action sur PC où Sylas doit sauver le royaume de Demacia, certainement en utilisant ses fameuses chaînes de prisonnier insurectionnaire.

Nous ne savons pas encore quel studio dirige le développement, ni même quelles autres plateformes pourraient être concernées, mais Riot devrait probablement nous en dire davantage officiellement bientôt. En attendant d'en apprendre plus, vous pouvez acquérir des Riot Points sur Amazon.fr.