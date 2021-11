League of Legends : plus de 600 millions de joueurs pour les titres dans l'univers de Riot Games

Avec League of Legends, Riot Games est devenu un studio majeur dans le milieu vidéoludique, dominant la scène eSportive. Et il se diversifie de plus en plus en sortant de nouveaux jeux, créant un univers riche qui passionne les fans. Et ces joueurs, depuis une dizaine d'années, ils sont très nombreux.

Riot Games vient ainsi de dévoiler cette semaine que les jeux dans l'univers de League of Legends ont attiré plus de 600 millions de joueurs. Cela prend en compte le MOBA LoL et sa version pour mobiles Wild Rift, mais aussi Teamfight Tactics, Legends of Runeterra et Fight for the Golden Spatula, version chinoise de TFT. Seul Valorant manque à l'appel, le titre se déroulant dans un monde bien différent.

Bien sûr, 600 millions de joueurs en 10 ans, c'est énorme, mais nombreuses sont les personnes à avoir simplement créé un compte pour tester l'un de ces jeux et lâché l'affaire peu après. Pourtant, Riot Games indique qu'il a enregistré plus de 180 millions de joueurs uniques en octobre 2021 sur les titres cités plus haut, preuve que la communauté active est énorme. Pour bien se rendre compte de l'exploit, PC Gamer rappelle que Steam enregistrait environ 120 millions d'utilisateurs actifs par mois l'année dernière, l'univers de Riot Games est donc plus populaire que la plateforme principale sur PC.

Pour rappel, les fans vont pouvoir découvrir dès ce week-end le premier épisode d'Arcane, une série animée sur Netflix suivant Jinx et Vi de League of Legends, de quoi un peu plus hyper les fans de la franchise. Vous pouvez également retrouver des produits dérivés de LoL sur Amazon.