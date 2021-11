NETFLIX : Arcane, une ultime bande-annonce grandiose et un carnet des développeurs pour la série League of Legends

D'ici quelques jours, nous allons pouvoir découvrir en exclusivité sur Netflix la série animée Arcane, réalisée par les Français de chez Fortiche Production, et qui prend place dans l'univers étendu du MOBA League of Legends de Riot Games. Pour autant, il ne sera pas forcément nécessaire de connaître le lore du jeu pour prendre du plaisir devant son écran. Après un clip avec une chanson d'Imagine Dragons reliée au projet, place désormais à sa bande-annonce finale.

Bande-annonce VF

Sur fond de conflit entre le peuple de la surface de la cité de Piltover et les habitants du district de Zaun dans ses profondeurs, nous suivrons surtout le parcours des deux sœurs Jinx et Vi, et découvrirons de quelle manière elles sont devenues les Champions bien connus des joueurs de LoL. La diffusion débutera sur Netflix le dimanche 7 novembre avec le Premier Acte, puis se poursuivra les samedis 13 et 20 novembre avec les Actes 2 et 3, pour à chaque fois deux épisodes à se mettre sous la dent.

Bande-annonce VA

Pour terminer, c'est un carnet des développeurs qui a été diffusé sur la chaîne du jeu, expliquant la vision que Riot a eue pour cette série d'animation.

Si vous êtes un joueur de League of Legends, des cartes pour des Riot Points sont en vente sur Amazon.