NETFLIX : One Piece, une ultime bande-annonce qui vend du rêve avant de prendre le large

Après bien des années de production, c'est ce jeudi 31 août 2023 que l'œuvre phare d'Eiichirō Oda débarque sur nos écrans en live-action. Depuis la diffusion d'un premier teaser en juin dernier, nous avons pu découvrir le rendu de cette adaptation de One Piece à la sauce Netflix, avant qu'une véritable bande-annonce ne vienne nous en montrer bien plus pour le One Piece Day 2023. Même si tout n'était pas à notre goût ou ne plaisait pas à la communauté, il y avait largement de quoi être rassuré quant à la qualité, ce que semble conforter un ultime trailer diffusé avant la sortie.

Bande-annonce VF

Le rêve de Luffy (Iñaki Godoy) de devenir le Roi des Pirates et de trouver le One Piece laissé par Gol D. Roger est évidemment au cœur de ce nouvel aperçu, même si nous savons bien qu'il n'y a pas que ça grâce au manga. Mais la route vers Grandline sera semée d'embûches, entre pirates rivaux tels que Baggy (Jeff Ward), Mihawk (Steven Ward) - qui est toujours aussi classe - et Arlong (McKinley Belcher III), et les forces de la Marine fortement présente avec Garp (Vincent Regan), qui portera bien sa coiffe de chien.

Notez que nous découvrons pour la première fois l'apparence de Genzo (Grant Ross) et de Cabaji, de nombreuses scènes de combat et d'autres assez énigmatiques puisqu'elles ne correspondent pas à ce que nous connaissons, notamment avec Luffy enfermé dans une cage vitrée. Peut-être une alternative à sa noyade d'Arlong Park pour accentuer l'aspect visuel ?

Bande-annonce VO

Si cela vous donne envie de vous abonner à Netflix, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon.