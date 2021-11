Valorant : Reflexion, l'Acte III de l'Épisode 3, est lancé avec des nouveautés, l'Agent Chamber déjà présenté

Riot Games continue de publier régulièrement du contenu inédit dans Valorant, et c'est cette semaine l'Acte III de l'Épisode 3, dénommé Reflexion, qui vient d'être lancé. Il introduit un nouveau passe de combat, de nouvelles skins et du contenu RiotX Arcane. Un nouvel Agent est lui aussi présenté, mais il faudra patienter jusqu'au 16 novembre pour l'incarner.

Cet Agent, c'est Chamber, un concepteur d'armes français qui aura la capacité d'utiliser des pièges, des fausses pistes et d'effectuer des éliminations à longue portée. Concernant les autres nouveautés, le passe de combat sera disponible pendant 10 semaines avec des récompenses à débloquer, comme l'Aéro Frenzy ou le graffiti Pose ! Pose !, mais aussi le porte-bonheur Gros bordel et l'Arc de Mêlée Genèse. La boutique accueille quant à elle une nouvelle collection de skins, Crise des Radiants 001, inspirées par les couvertures de comics. Riot Games célèbre également le lancement de la série animée Arcane en proposant un second passe de combat, entièrement gratuit cette fois, ainsi qu'un pack collector payant dans la boutique.

Enfin, côté compétition, le patch 3.11 réintroduira les équipes de 5 joueurs, qu'importe le rang, mais le gain de score sera moindre. Cependant, les équipes de 4 amis ne pourront plus participer au mode Compétition. Et pour l'eSport, les Valorant Champions auront lieu à Berlin du 1er au 16 décembre prochain, 16 équipes s'affronteront lors d'un tournoi international pour devenir les champions du monde de Valorant, rien que ça.

Valorant est pour rappel disponible en free-to-play uniquement sur PC, vous pouvez retrouver des cartes-cadeau sur Amazon.