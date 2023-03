Valorant : l'Acte II de l'Épisode 6 lancé, avec le nouvel Agent Gekko et ses 4 compagnons aussi funs qu'explosifs

L'Épisode 6 a débuté plus tôt cette année avec une nouvelle carte, mais ce n'est qu'avec l'Acte II lancé ce 7 mars que nous avons droit à un nouvel Agent jouable, le 22e du roster. Il s'appelle Gekko et est un combattant cool venu de Los Angeles : son origine n'a pas été choisie au hasard, il s'agira de la ville qui accueillera le tournoi ultime Valorant Champions 2023 plus tard cette année.

Ce personnage a la particularité d'être accompagné de 4 familiers qui permettent de déclencher autant de compétences spéciales. Verti peut éblouir ses adversaires avec du plasma, Altego détecte les ennemis à proximité et peut étourdir le premier qu'il trouve, ou planter ou désamorcer le Spike, Pogo peut s'étaler au sol et exploser, et Mordicus peut être contrôlé à distance en synchronisant sa vision avec celle de Gekko, avant de pourquoi pas bondir et blesser un adversaire. Un gameplay bien particulier qui devrait encore diversifier les parties de Valorant.

L'Acte II de l'Épisode 6 s'accompagne sinon d'un Passe de Combat, de nouveaux cosmétiques Oni rares et de quelques optimisations à découvrir dans le changelog ci-dessous.

Dites bonjour à Gekko, notre nouvel initiateur. Avec ses équipiers, il est prêt à couvrir les angles, partir en éclaireur, et même poser ou désamorcer le spike. Mais ce n'est pas tout. Vous avez exprimé vos demandes, attendu, et c'est enfin arrivé : Oni revient avec une nouvelle arme de mêlée. N'oubliez pas d'aller voir le passe de combat, et enfin de commencer votre ascension : les rangs ont été réinitialisés. NOUVEL AGENT : GEKKO (7 MARS) Accueillez Verti, Altego, Mordicus, Pogo et le chef de la bande, Gekko, qui nous vient de Los Angeles. Vous avez besoin d'aide pour amener votre équipe sur le site ? Envoyez des décharges de plasma sur l'ennemi avec Verti ou laissez Altego partir en reconnaissance pour trouver l'équipe adverse et l'inonder de plasma (puis posez ou désamorcez le spike). Soyez délicats avec Pogo ; une fois lancé, il se pose et se multiplie sur une vaste zone avant d'exploser. Enfin, guidez Mordicus pour qu'il saute sur l'ennemi en une détonation de plasma. Montez votre équipe, semez le chaos, et regroupez-vous pour recommencer. ONI REVIENT (7 MARS) Oni est de retour, et va semer vengeance et corruption dans son sillage. Avec un Vandal, un Bulldog, un Ares, un Frenzy et le nouvel Onimaru Kunitsuna (katana de mêlée), vous aurez de quoi satisfaire votre démon intérieur. PASSE DE COMBAT DE L'ÉPISODE 6, ACTE II (7 MARS) Il est temps de perfectionner votre collection avec votre deuxième passe de combat de l'épisode 6. Démarrez ventre à terre et commencez à jouer pour mettre la main sur le Shorty (Tilde), la carte de joueur En avant la musique, le graffiti Je possède des thunes et le porte-bonheur Yeux de biche. Comme toujours, vous avez l'option d'acheter le passe de combat premium de l'acte II. Gagnez encore plus de récompenses, comme le Phantom (Topotek), le graffiti Danse des chats avec Omen, la carte de joueur Entraînement // Module de furtivité, et le porte-bonheur Frites croustillantes. C'est votre premier passe de combat ? Découvrez comment ils marchent ici. NOUVEL ACTE CLASSÉ (7 MARS) Les rangs ont été rafraîchis. C'est votre deuxième chance dans l'épisode 6 de grimper au classement et de faire vos preuves parmi vos pairs. Alors... prêts à repartir à l'assaut ? NOTES DE MISE A JOUR MISES À JOUR DES AGENTS Gekko est arrivé ! MISES À JOUR DES PERFORMANCES La synchronisation des threads a été mise à jour afin de réduire la latence Input.

La latence Input a été améliorée d'environ 1 image pour les joueurs qui répondent à tous les critères suivants :



NVIDIA Reflex/AMD Anti-Lag n'est pas activé/disponible sur leur PC ;





Le rendu multithread est activé ;





La synchro verticale est activée. BUGS AGENTS

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts infligés à l'Orbe barrière de Sage pendant la période de fortification étaient annulés une fois la fortification terminée. SYSTÈMES DE JEU

Sur Lotus : correction d'un bug à cause duquel certaines compétences (ex. : Drone de Sova) poussées par les portes sur d'autres joueurs pouvaient continuer à pousser ces joueurs, même après l'arrêt des portes ou après avoir quitté le champ d'action des portes. PERFORMANCES Correction des saccades qui survenaient quand une interface propre à un mode de jeu se chargeait sous forme de blocs au lancement de la partie.

Vous pouvez comme toujours acheter le contenu payant contre des Points Riot, à obtenir pourquoi pas via Amazon.fr.