Valorant : l'Épisode 6, la carte Lotus, la collection Araxys et la mise à jour 6.0 lancés avec de nouvelles cinématiques aguicheuses

Après avoir notamment introduit la map Pearl et l'agent Harbor dans le cadre de l'Épisode 5, Dimension, Valorant accueille aujourd'hui une nouvelle salve de nouveautés avec sa mise à jour 6.0, qui accompagne l'Acte I de l'Épisode 6, Révélations. Il avait eu droit à une toujours aussi sublime cinématique musicale il y a quelques jours, rythmée par le morceau Visions de eaJ & Safari Riot.

La mise à jour amène ainsi la carte Lotus, la collection Araxys et un Passe de Combat avec davantage d'objets cosmétiques à débloquer, mais aussi une refonte de Split, de nouvelles manières de gagner et perdre du score au classement, et plus encore. Le changelog complet est disponible ci-dessous, avec en prime des vidéos pour les nouveautés.

Salut, c'est Jo-Ellen. Bonne année à tous ! Nous entamons 2023 avec le patch 6.0. En plus de la nouvelle carte Lotus (qui vaut vraiment le coup d'œil), de la collection Araxys, du nouveau Passe de combat et de la réinitialisation du classement, nous allons aussi vous parler des quelques changements apportés au jeu lors de ce patch. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur le retour et la mise à jour de Split (tout le plaisir est pour nous, chers fans de Split), sur les changements apportés aux gains et pertes de score de classement et sur la nouvelle option permettant d'ajouter des variantes à ses favoris (oui, nous vous avons entendus, mes amis). MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU La façon dont les armes interagissent avec le zoom quand les joueurs utilisent un viseur ou une lunette a été retravaillée. Désormais, le zoom devrait moins souvent différer sur le client et le serveur lorsque le réseau est instable (à cause d'une perte de paquets ou d'un mauvais signal, par exemple). De plus, la commande de zoom (quand vous utilisez la bascule de zoom) peut maintenant être mise en mémoire tampon plus tôt et plusieurs changements de niveau de zoom peuvent être mis en mémoire tampon d'un coup.

MISES À JOUR DES CARTES Nouvelle carte : Lotus Lotus est une nouvelle carte à 3 sites qui offre diverses options de rotation. Découvrez les secrets qui se cachent derrière les portes de ces ruines antiques.

Remarque : pendant une semaine, la file dédiée à Lotus ne sera accessible qu'en mode Vélocité. Lotus rejoindra ensuite la rotation des cartes disponibles en Compétition et en Non classé à la sortie du patch 6.1. Split Split revient avec quelques changements qui facilitent un peu l'attaque. Principal A La première zone d'engagement pour les attaquants a été élargie et un rebord a été ajouté pour des changements de dynamique.

Principal A - Caisse Le cube de surélévation près de l'orbe a été réduit pour donner aux attaquants une nouvelle position qui donne sur le site A.

Chevrons A : La passerelle a été supprimée, ce qui facilite l'approche pour les attaquants.

Tour A : L'arrière de la Tour a été aplani afin de simplifier le combat au niveau des Rampes pour les deux équipes.

Bas Milieu : Les joueurs peuvent à présent se laisser tomber de la plateforme du Milieu sans faire de bruit. Pour plus de simplicité, le saut acrobatique permettant de monter sur la boîte du Milieu a aussi été supprimé.

Tour B : Les poubelles situées à côté de la caisse dans le camp des défenseurs ont été supprimées pour simplifier l'espace.

Corde B - Renfoncement : L'angle a été ouvert pour permettre de vider la zone plus facilement.

Rotation des cartes Veuillez noter que Breeze et Bind ont été supprimées de la rotation dans les modes Compétition et Non classé, mais sont toujours jouables dans les autres modes. Voile sombre (E) d'Omen Les sphères de Voile sombre placées dans des murs chutent désormais à la hauteur du sol alentour. Les fumigènes à sens unique font partie intégrante de Valorant, mais sont difficiles à contrer. Nous souhaitons donc limiter leur utilisation à des zones cohérentes et prévues à cet effet. Nous surveillerons de près les conséquences de ce changement sur la puissance d'Omen.

Utilitaires des agents La plupart des utilitaires des agents (à l'exception des Molotov ; ce changement sera appliqué plus tard) infligeront désormais des dégâts à la porte destructible de Lotus et aux plaques murales d'Ascent et Haven. MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION Dans l'ensemble, les changements ci-dessous devraient rendre les gains et les pertes de score de classement plus cohérents, mais aussi réduire l'impact des victoires écrasantes sur votre score de classement. Nous garderons ces données à l'œil pour y apporter des ajustements si nécessaire. Rappel - Réinitialisation d'épisode : qui dit nouvel épisode, dit réinitialisation du classement ! Votre rang de placement sera donc plus bas qu'à la fin de l'épisode 5. Courage pour votre nouvelle ascension ! Contexte : chaque épisode est accompagné d'une remise à zéro pour bien lancer la nouvelle saison classée. C'est un moyen pour les joueurs de montrer l'étendue de leur talent tout en évinçant du classement les joueurs qui seraient inactifs.

: qui dit nouvel épisode, dit réinitialisation du classement ! Votre rang de placement sera donc plus bas qu'à la fin de l'épisode 5. Courage pour votre nouvelle ascension ! Pour tous les joueurs : les gains/pertes de score de classement dépendent davantage du résultat final de la partie (victoire ou défaite) et moins du nombre de manches d'écart. Contexte : d'une partie à l'autre, les joueurs font face à de gros écarts de gains/pertes de SC selon l'écart final de manches. (Une victoire peut rapporter 12 SC et la suivante 20 SC.) Nous effectuons donc ce changement pour réduire ces écarts de SC. Gagner reste le plus important pour votre ascension !

: les gains/pertes de score de classement dépendent davantage du résultat final de la partie (victoire ou défaite) et moins du nombre de manches d'écart. Pour les joueurs dont le rang est éloigné de leur MMR : le SC sera davantage déterminé par les performances individuelles que par l'écart de manches dans une partie. Votre rang et votre MMR devraient donc se rapprocher plus rapidement. Contexte : des joueurs nous ont fait part de l'impression qu'ils avaient de ne pas être assez récompensés pour une victoire et d'être sanctionnés trop sévèrement pour une mauvaise partie lors de leur tentative d'ascension du classement. Quand le rang d'un joueur est inférieur à son MMR, il reçoit désormais une meilleure récompense en cas de bonne partie. Quand le rang d'un joueur est supérieur à son MMR, il n'est plus sanctionné aussi sévèrement s'il perd en ayant bien joué.

: le SC sera davantage déterminé par les performances individuelles que par l'écart de manches dans une partie. Votre rang et votre MMR devraient donc se rapprocher plus rapidement. MISES À JOUR DE LA PROGRESSION Les variantes favorites font leur entrée ! Nous avons entendu vos revendications et vous pouvez à présent ajouter des variantes de vos skins d'arme en favoris (ce qui a nécessité quelques changements dans l'interface pour accueillir au mieux cette fonctionnalité). À présent, si vous ajoutez à vos favoris une variante pour une arme, seules les variantes de cette arme ajoutées à vos favoris pourront être choisies aléatoirement par l'option Skin favori aléatoire. À la sortie de cette fonctionnalité, toutes les variantes de vos skins d'arme favoris seront automatiquement ajoutées dans vos favoris afin de rester cohérent avec le fonctionnement actuel de cette option.

CORRECTIONS DE BUGS Cosmétiques La bande de munitions de l'Odin n'apparaît plus brièvement à la verticale lorsque vous changez de porte-bonheur dans la visionneuse de modèle. Cartes Ascent Correction d'un bug à cause duquel la porte du marché pouvait être brisée en utilisant une compétence sur l'un des murs adjacents.

Agents Correction d'un bug à cause duquel le Fil de détente (C) de Cypher pouvait être placé à travers l'Orbe barrière (C) de Sage.

Correction d'un bug qui empêchait les objets, comme les pièges, de subir des dégâts s'ils étaient placés dans des zones déjà enflammées (par une Bombe incendiaire ou autre).

Correction d'un bug qui permettait de voir les Traqueurs (X) de Skye sur la minicarte alors qu'ils étaient encore invisibles si leur emplacement était dans votre champ de vision.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet de neutralisation n'interrompait pas correctement le Rôdeur (C) de Fade.

Correction d'un bug à cause duquel Viper pouvait désactiver son ultime, Nid de vipères (X), pendant qu'elle était neutralisée.

Différents bugs affectant des interactions de dégâts ont été corrigés : Le Confinement (X) de Killjoy subit maintenant correctement les dégâts infligés par toutes les compétences. Correction d'un bug à cause duquel l'Éclaireur (A) de Skye infligeait des dégâts à l'Éclaireur (A) d'une Skye ennemie et au Drone rapace (C) de Sova. Correction d'un bug à cause duquel la Fureur du chasseur (X) de Sova et la Réplique (C) de Breach n'infligeaient pas de dégâts au Pack explosif (A) de Raze. Correction d'un bug à cause duquel le Brasier (C) de Phoenix n'infligeait pas de dégâts au Dôme aqueux (A) d'Harbor, au Pack explosif (A) de Raze, à l'Œillade (C) de Reyna, à la Flèche de reconnaissance (E) de Sova et au POINT/zéro (E) de KAY/O. Correction d'un bug à cause duquel le Rayon orbital (X) de Brimstone n'infligeait pas de dégâts au Dôme aqueux (A) d'Harbor. Correction d'un bug à cause duquel la Réplique (C) de Breach, le Bouquet final (X) et la Grenade gigogne (E) de Raze infligeaient des dégâts à l'Essaim de nanites (C) d'une Killjoy alliée. Correction d'un bug à cause duquel la Fureur du chasseur (X) de Sova infligeait des dégâts au Hanteur (E) d'une Fade alliée. Correction d'un bug à cause duquel l'Essaim de nanites (C) de Killjoy, les Mains brûlantes (E) et le Brasier (C) de Phoenix n'infligeaient pas de dégâts au Rendez-vous (E) et à la Marque déposée (C) de Chamber.



