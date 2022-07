RUMEUR sur GTA 6 : 2 personnages jouables dont une femme, carte basée sur Miami et ton moins choquant, Jason Schreier lâche des infos croustillantes !

Vous reprendriez bien un peu de bruits de couloirs sur Grand Theft Auto 6, sponsorisés par Jason Schreier ? Le développement d'un nouvel épisode a été officialisé, mais Rockstar Games n'a encore rien dévoilé de concret à son sujet. Pour rêvasser un peu, il faut donc compter sur les insiders, dont le journaliste de Bloomberg qui évoquait déjà un développement compliqué en 2020, puis une sortie en 2024 ou 2025 avec une carte évolutive à Vice City un peu plus tard.

Il récidive aujourd'hui à l'occasion d'un billet sur la culture de travail actuelle chez Rockstar Games. Selon lui, l'éditeur aux productions qui n'hésitent pas à s'amuser des sujets de société épineux, en mettant en scène des personnages souvent vulgaires, a dû s'adapter à l'époque de différentes manières. Il aurait prévu de sortir un mode Cops 'n' Crooks opposant bandits et policiers dans GTA Online, puis l'aurait annulé en raison de la mort de George Floyd et des nombreux crimes commis par la police aux États-Unis, et a enlevé les blagues sexistes de la version next-gen de GTA V.

Malgré tout, selon Jason Schreier, les problématiques dénoncées par Grand Theft Auto auraient aussi touché les membres de Rockstar Games, qui aurait véhiculé « une culture de travail pleine d'alcool, de bagarres et d'excursions dans des clubs de strip-tease », aurait fait travaillé ses équipes lors de périodes de crunchs, et plus encore. Mais les choses auraient changé, et selon une vingtaine d'employés interrogés, l'ambiance se serait améliorée depuis quelques années et les écarts salariaux entre les sexes auraient été réduits.

Cette nouvelle approche se ressentirait aussi dans Grand Theft Auto VI. D'après Bloomberg, il mettrait en scène 2 personnages jouables inspirés des voleurs de banque Bonnie et Clyde, dont une femme latino-américaine. Cela confirmerait la rumeur déjà colportée par Tom Henderson. Les développeurs feraient aussi attention à ne pas « choquer » en faisant des blagues sur des groupes marginalisés, là où la franchise ne s'en privait pas jusqu'à présent. Ce changement de ton poserait cependant problème au sein du studio, alors que les États-Unis sous Trump ont dépassé la satire et où les barrières morales imposées par les producteurs ne colleraient plus avec l'identité de GTA. Ces questionnements, la crise sanitaire, le contrôle des heures supplémentaires et une restructuration du département de conception (suite au départ de Imran Sarwar, accusé de violences verbales) auraient ralenti le développement et l'échelle du projet.

La création aurait commencé dès 2014, avec un Project Americas qui prévoyait de proposer des territoires explorables en Amérique du Nord et du Sud. Tout aurait changé depuis et nous aurions donc droit à la place à une carte faite d'une version fictive de Miami et ses environs (Vice City ?), la plus grande de l'histoire de la série à ce jour malgré tout. Le projet avancerait doucement, mais sûrement, sans aucune date de sortie visée à cette heure, mais des employés estiment que rien ne serait terminé avant au moins 2 ans : la sortie en 2024 ou 2025 semble donc encore la période estimée pour le moment.

Il nous tarde donc de voir à quoi pourrait ressembler un Grand Theft Auto 6 dans ces conditions. Un GTA moins irrévérencieux, cela pourrait-il vous décourager ? En attendant d'en savoir plus, GTA V - Édition Premium est lui disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : GTA VI : Rockstar bien « heureux » de ne pas sortir le jeu sous l'ère Trump