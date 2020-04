GTA VI : développement peu avancé, taille modérée et mises à jour régulières, Jason Schreier lâche des infos !

Malgré toutes ses qualités, Red Dead Redemption 2 avait été entouré d'une polémique autour de la culture du crunch pratiquée chez Rockstar Games. Kotaku, familier du sujet, a décidé d'accorder un sujet à la situation actuelle en interrogeant ses sources travaillant dans le studio. Pour résumer, la société a changé son fusil d'épaule et respecte bien plus ses employés, grâce à un changement de direction, une meilleure planification du plan de charge, et la possibilité pour chacun de gérer ses heures. Elle n'exclut cependant pas du crunch dans de meilleures conditions pour son prochain projet : le nouveau GTA.

Le rédacteur en chef Jason Schreier a en effet pu obtenir des informations inédites sur le développement du sacro-saint Grand Theft Auto VI. Et bien que minces, elles sont peut-être les plus proches de l'officiel à ce jour.

GTA V - Édition Premium 26,22 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 26,22€. Les dirigeants de Rockstar ont déclaré à leurs employés qu'ils espéraient atténuer le crunch sur le prochain grand projet en améliorant leurs pipelines technologiques et en planifiant davantage le temps de travail. Une opinion partagée par les employés de Rockstar est que le départ de Dan Houser entraînera moins de réécritures et de révisions de dernière minute - c'est lui qui a mené à beaucoup d'heures supplémentaires sur Red Dead Redemption 2. Rockstar a également mis en place des horaires flexibles pour de nombreux employés, leur permettant de travailler à des heures variables en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. Un plan que la direction a défini pour le prochain jeu, un nouvel épisode dans la série Grand Theft Auto, consiste à commencer par une version de taille modérée (qui, selon les normes de Rockstar, serait toujours un grand jeu), qui est ensuite étendue avec des mises à jour régulières au fil du temps, ce qui peut aider à atténuer le stress et le crunch. Mais il y a un hic : le prochain grand projet de Rockstar est encore au début du développement. Lorsque la production augmentera et que le jeu se rapprochera du lancement, les heures supplémentaires vont-elles suivre ? Les employés de Rockstar seront-ils alors confrontés à la pression de mois de crise afin de terminer tout le travail ambitieux qu'il faut pour créer un jeu Rockstar ? « Les changements ont été assez bons pour que je reste et leur donne une chance, mais voyons ce qui se passera lorsque les pressions de livrer un produit final deviendront réalité », a déclaré un développeur.

Au-delà de ces propos intéressants sur les conditions des travailleurs, deux informations se sont glissées : GTA VI n'en est encore qu'au début de son développement, et il devrait voir le jour avec du contenu limité avant d'être régulièrement mis à jour. Après le succès de GTA Online, cet épisode sera-t-il encore davantage pensé pour le multijoueur ? La question se pose, mais il faudra visiblement attendre encore très longtemps avant d'avoir des réponses.