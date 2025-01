GTA VI : l'acteur de Trevor veut être dans le jeu

Grand Theft Auto VI n'a plus donné de nouvelles depuis plus d'un an, Rockstar se fait discret, comme toujours, tandis que les fans spéculent. Nous ne savons pas grand-chose de Jason et Lucia, des Bonnie et Clyde modernes de Vice City. Mais un acteur de GTA V aimerait bien faire son retour dans ce nouvel opus, via un caméo dont il dévoile l'idée.

Steven Ogg est un acteur prolifique, aperçu dans The Walking Dead, Better Call Saul, Westworld ou encore Snowpiercer, mais les joueurs le connaissent surtout pour avoir incarné Trevor, l'un des personnages jouables de GTA V, aussi populaire qu'immoral. Dans un entretien avec ScreenRant, Steven Ogg annonce vouloir faire une apparition dans Grand Theft Auto VI en tant que Trevor : juste un petit clin d'œil aux fans :

J'aimerais que ce soit amusant si Trevor apparaissait juste pour être tué au début. Je pense que ce serait cool, car cela permettrait également de remercier les fans en leur disant : « Hé, merci. » Passer le flambeau, écraser la tête de Trevor et en quelque sorte mettre un terme à cela et permettre à une nouvelle génération de prendre le relais.

L'idée ne brille pas forcément par son originalité, tous les fans se souviennent que Trevor tue Johnny Kleibitz, un personnage de GTA IV et de son DLC The Lost and the Damned. Mais il est vrai que l'idée de passer le flambeau à de nouveaux personnages peut être intéressante. Steven Ogg rappelle plusieurs fois qu'il n'est pas impliqué dans GTA VI, Trevor ne devrait donc pas refaire d'apparition dans ce nouvel opus, à moins que l'interview ne remonte jusqu'aux oreilles de Rockstar et qu'une mission soit rajoutée d'ici le lancement.

Officiellement, Grand Theft Auto VI est attendu en fin d'année 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs PC devront attendre. En attendant de découvrir la date de sortie précise, vous pouvez acheter GTA V à partir de 14,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Grand Theft Auto VI à 100 $, c'est « l'espoir » pour l'industrie vidéoludique entretenu par un analyste