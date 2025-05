GTA VI : Devolver Digital est bien décidé à lui faire de la concurrence

Le 26 mai 2026 sortira Grand Theft Auto VI, le prochain jeu de Rockstar Games et Take-Two Interactive. Oui, le jeu a été reporté, au grand dam des actionnaires de l'éditeur, mais c'est un soulagement pour le reste de l'industrie. Les autres studios vont pouvoir sortir leurs jeux en fin d'année 2025 sans que GTA 6 ne leur fasse de l'ombre. Sauf Devolver Digital.

L'éditeur un peu loufoque s'est lancé un défi : « sortir un jeu exactement le même jour et à la même heure » que Grand Theft Auto VI. Maintenant que Rockstar a dévoilé la date de lancement précise son jeu, Devolver rajoute que « vous ne pouvez pas nous échapper. Ce sera le 26 mai 2026, donc ». L'éditeur compte évidemment générer de l'engouement avec cette bataille à la David contre Goliath, mais l'idée marketing s'inspire surtout de Barbie et Oppenheimer avec le fameux phénomène Barbenheimer sur les réseaux sociaux en 2023. Côté jeux vidéo, tout le monde se souvient du duel entre Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal en mars 2020. Sauf qu'il s'agissait ici de gros jeux, simplement bien différents.

Le pari est risqué et ce n'est pas Raw Fury qui dira le contraire. L'éditeur lançait le mois dernier Post Trauma, un survival-horror à l'ancienne dont la sortie a été occultée par le shadow drop de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, à tel point qu'il a été décidé que le jeu va être relancé en juin prochain. Cependant, cela peut avoir des bénéfices. Matt Handrahan, directeur du portfolio de Kepler Interactive, affirmait récemment dans une interview accordée à The Game Business que le lancement surprise de TES IV: Oblivion Remastered a été bénéfique pour Clair Obscur: Expedition 33. Les deux jeux sont dans le Game Pass, le titre de Bethesda compte quatre millions de joueurs, mais le RPG montpelliérain cumule déjà un million de ventes.

En fait, la proximité avec Oblivion ne semble pas nous avoir porté préjudice. À bien des égards, je pense que cela a simplement attiré l'attention sur les RPG de qualité cette semaine-là, et tout le monde a commencé à réfléchir et à parler de ce genre.

Pour en revenir à Devolver Digital, l'éditeur n'a pas encore dévoilé quel jeu il sortira le 26 mai 2026, en face de Grand Theft Auto VI. Le studio possède un catalogue de franchises plutôt fortes, que ce soit Hotline Miami, The Talos Principle, Gris et Neva, Enter the Gungeon ou encore Reigns, bien qu'il vienne de licencier un paquet de ses développeurs. Vous pouvez retrouver Cult of the Lamb à partir de 13,79 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.