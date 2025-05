GTA VI devrait révolutionner l'industrie du divertissement

Grand Theft Auto VI est toujours le jeu vidéo le plus attendu, et il va l'être encore pendant quelques mois. L'éditeur Take-Two Interactive a récemment annoncé que le jeu de Rockstar sortira le 26 mai 2026, soit au début de sa prochaine année fiscale. Une petite déception pour les joueurs, qui savent que le développeur anglais va user de ce temps supplémentaire pour peaufiner son jeu. Mais du côté du marché boursier, c'est une autre histoire.

Take-Two Interactive a chuté en Bourse lors de l'annonce de ce report de GTA 6, le cours de l'action a évidemment regrimpé derrière, mais le sujet est sensible et il était au cœur de l'interview du CEO Strauss Zelnick chez CNBC. Le responsable du studio rappelle qu'aucune date précise n'avait été dévoilée jusqu'ici, il pouvait donc se permettre de repousser la sortie de Grand Theft Auto VI. Mais surtout, il affirme que Rockstar prépare quelque chose de jamais vu pour les joueurs :

L'essentiel est que Rockstar Games essaie de créer la meilleure chose que quiconque ait jamais vu en matière de divertissement, pas seulement du divertissement interactif.

Conscient des très grandes attentes des joueurs, Strauss Zelnick précise que ce report de GTA 6 est « le reflet d'un désir de peaufiner et de créer la meilleure expérience possible pour les consommateurs », Take-Two vise « le divertissement de la plus haute qualité », sans se focaliser sur une date de sortie parfois intenable.

Grand Theft Auto VI suscite énormément d'attentes au sein de l'industrie, il faudra encore patienter quelques mois pour savoir si le jeu de Rockstar est à la hauteur.

