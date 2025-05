Grand Theft Auto VI : Rockstar Games dévoile ENFIN sa date de sortie, avec hélas un gros report, les autres éditeurs peuvent souffler !

Comment retourner la Toile entière un vendredi midi ? Eh bien, en s'appelant Rockstar Games et en partageant sur les réseaux sociaux un message donnant enfin des nouvelles du jeu sur lequel toute l'industrie vidéoludique a les yeux braqués cette année, Grand Theft Auto VI. Officiellement dévoilé le 5 décembre 2023 avec à ce jour une unique bande-annonce, le prochain GTA n'a plus donné de ses nouvelles depuis, ce qui n'a pas empêché son éditeur Take-Two Interactive de s'exprimer à son sujet. Dernièrement, Strauss Zelnick promettait une campagne marketing assez courte et proche du lancement, tandis que les précédents bilans financiers maintenaient une période de sortie pour la fin d'année 2025, dans la foulée de Mafia: The Old Country et Borderlands 4. D'ailleurs, Randy Pitchford assurait mercredi que l'avancement de la sortie de ce dernier n'était pas due à une quelconque connaissance des plans de Rockstar. Il avait raison, car GTA VI ne sortira finalement pas cette année !

Eh oui, le message du studio vient enfin libérer l'ensemble de l'industrie qui esquivait comme la peste les mois d'octobre et novembre 2025 en annonçant un report du lancement de Grand Theft Auto VI au 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, dévoilant donc au passage et pour la première fois une date précise. Voici une traduction de ce bref communiqué :

Bonjour à tous, La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026. Nous sommes sincèrement désolés que ce soit plus tard que prévu. L'intérêt et l'enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d'humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu. Pour chaque jeu que nous avons publié, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez. Nous avons hâte de partager plus d'informations avec vous prochainement. Cordialement,

Rockstar Games

Il ne reste désormais plus qu'à prendre notre mal en patience et espérer que d'ici l'an prochain, aucun report supplémentaire ne pointe le bout de son nez.

