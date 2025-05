Grand Theft Auto VI : oui, Rockstar Games a bien montré du gameplay

Hier, Rockstar Games a surpris tout le monde et retourné Internet en diffusant la deuxième bande-annonce de Grand Theft Auto VI, qui rien que sur la chaîne YouTube du studio a d'ores et déjà engrangé plus de 78 millions de vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. Comparée à l'aperçu de décembre 2023, déjà fort saisissant, la partie graphique a évolué, même si le rythme et la mise en scène de la première vidéo étaient sans doute plus attrayants sur certains points. Nous avions déjà relevé la mention affichée à la fin, indiquant que tout avait été capturé sur une PS5, de quoi mettre des étoiles de police plein les yeux aux possesseurs de la console de Sony, tout en laissant les acquéreurs du modèle Pro se demander ce qu'il y aura en plus en dehors d'un possible meilleur framerate. Pour autant, nous avons pu lire des retours déclarant qu'il ne s'agissait que de cinématiques et non de phases de gameplay. Certes, les angles de caméra ont pu être modifiés et il n'y a pas d'interface, mais il n'y a pas tromperie sur la marchandise, comme a tenu à le préciser le studio.

Il a en effet de nouveau pris la parole sur Twitter / X, repostant au passage le trailer, afin d'indiquer la chose suivante :

La bande-annonce 2 de Grand Theft Auto VI a été entièrement capturée dans le jeu à partir d'une PlayStation 5, composée à parts égales de gameplay et de cinématiques.

Oui, il y a encore plus de quoi être bluffé, mais ce n'est pas si étonnant puisque Rockstar procède toujours ainsi. Et il n'y a qu'à voir ce que donnait la deuxième bande-annonce de Red Dead Redemption 2 en 2017 et comparer avec le résultat final pour comprendre cela. La séquence du début lorsque Jason rentre chez lui a d'ailleurs toutes les chances d'être une transition avant que nous en prenions le contrôle par exemple. Évidemment, nous devrions avoir une véritable bande-annonce de gameplay avant la sortie, mais si GTA V doit servir de référence ce ne sera que très proche du lancement, puisque ce dernier n'en avait eu un qu'à deux mois de son arrivée sur les étales et GTA Online un mois plus tard.

