Grand Theft Auto VI : un célèbre doubleur dément participer au jeu de Rockstar

En décembre dernier, Rockstar publiait la première bande-annonce officielle de Grand Theft Auto VI, qui a évidemment explosé les compteurs et fait couler beaucoup d'encre. Même si elle ne dure que 1:30, la vidéo est bourrée de références à la culture populaire, les internautes ont analysé le moindre plan... et le moindre son.

GTA 6 mettra en scène deux personnages, Jason (le nom reste à confirmer) et Lucia, des Bonnie et Clyde de Vice City. D'après de très nombreux fans, Jason serait doublé par Troy Baker, connu pour incarner Joel dans The Last of Us, Higgs dans Death Stranding ou encore Sam Drake dans Uncharted. The Movie Dweeb s'est entretenu avec le comédien dans une récente vidéo YouTube, ce dernier a répondu à la rumeur :

Il dit un mot ! Il dit « trust ». Il y a une leçon de perception. Les gens pensent quelque chose et ils supposent automatiquement. Je veux que ce type, quel qu'il soit, soit crédité pour son travail, parce que je suis sûr que ça va être génial.

Troy Baker continue en prenant cette rumeur comme un compliment pour l'ensemble de sa carrière de comédien de doublage, mais il rappelle que Todd Howard (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield) ne voulait pas de lui dans ses jeux car « Troy Baker est dans tous les jeux » (il doublera pourtant Indiana Jones dans le prochain jeu de MachineGames) et qu'avoir trop de rôles peut justement lui fermer des portes.

Quoi qu'il en soit, c'est désormais clair, Troy Baker n'incarnera pas le personnage de Jason dans Grand Theft Auto VI, mais Rockstar n'a pour le moment pas dévoilé l'identité des comédiens principaux, même si Lucia ressemble beaucoup à Manni L. Perez. GTA 6 est officiellement attendu en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, l'attente sera longue.