Grand Theft Auto VI peut déjà être installé sur Xbox Series X|S (mais ça ne sert à rien)

Grand Theft Auto VI débarque enfin sur le Xbox Store





C'est en décembre 2023 que les joueurs ont pu découvrir la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI, mais les fans ont du attendre jusqu'en mai 2025 pour avoir droit à une seconde vidéo. Pour l'occasion, Rockstar Games avait dévoilé un tas d'informations et même lancé la page du jeu sur le PlayStation Store, afin d'ajouter GTA 6 à sa liste de souhaits. Le studio anglais promettait de faire de même rapidement pour le Xbox Store, mais finalement, l'attente aura été plus longue que prévue.

Comment installer GTA 6 sur Xbox Series X|S ?





C'est désormais chose faite, Grand Theft Auto VI a sa page sur le Xbox Store, les joueurs peuvent l'ajouter à leur liste de souhaits et même le télécharger. Oui, vous avez bien lu, il est possible de télécharger GTA 6 sur Xbox Series X|S, comme le rapporte RockstarIntel. Pour cela, il faut passer par l'application mobile Xbox, la relier à votre console et chercher « Grand Theft Auto VI » dans la barre de recherche de l'app sur smartphone. La page du jeu apparaîtra, avec l'option pour installer GTA 6 sur votre console. Mais ça quoi ça sert ? Eh bien à pas grand-chose, en fait.

Installer GTA 6, à quoi ça sert ?





L'installation de Grand Theft Auto VI sur Xbox Series X|S ne télécharge qu'un fichier de 328,76 Mo, rajoutant l'icône sur la page d'accueil de la console. En lançant le « jeu », l'artwork officiel s'affiche en plein écran, suivi d'un message d'erreur demandant si vous possédez bien ce jeu ou cette application. Une option un peu inutile, à un peu moins d'un an de la sortie officielle.

Quand sort GTA 6 ?





La date de sortie de Grand Theft Auto VI est fixée au 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs vont devoir se montrer patient. Rockstar n'a encore rien annoncé pour les joueurs sur PC, mais comme le rappelait Strauss Zelnick, président du studio d'édition Take-Two Interactive, c'est la stratégie habituelle pour le développeur anglais, qui sort d'abord ses jeux sur consoles avant de les porter sur ordinateurs.

Où précommander Grand Theft Auto VI ?





Rockstar n'a pas encore lancé les précommandes de GTA 6, son prix reste encore inconnu. Pour patienter, vous pouvez retrouver Grand Theft Auto V à partir de 14,90 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.

