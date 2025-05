Grand Theft Auto VI : Jason fait ses débuts dans une deuxième bande-annonce plus réaliste que jamais, une tonne de détails dévoilés !

Rockstar Games aime surprendre son monde sans prévenir et à des moments tout à fait aléatoires (même si le bilan trimestriel de Take-Two Interactive qui approche n'est pas anodin). La semaine dernière, nous avons ainsi appris sa date de sortie fixée au 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, un report de sa fenêtre de lancement initialement prévue pour la fin d'année 2025. Les joueurs étaient toutefois déçus de ne rien avoir de nouveau à se mettre sous la dent depuis son unique bande-annonce de décembre 2023. Eh bien, c'est dons sans crier gare qu'un deuxième et long trailer de 2 minutes et 46 secondes vient d'être mis en ligne.

Cette nouvelle vidéo capturée sur PS5 est l'occasion pour le studio d'introduire proprement le deuxième protagoniste jouable de l'aventure, qui se nommera bel et bien Jason, en couple avec Lucia tels Bonnie et Clyde. Comme première véritable impression, Rockstar a donc choisi de nous montrer sa musculature développée, laissant supposer que la fonctionnalité de San Andreas permettant de modifier notre morphologie pourrait faire son retour. Nous avons également droit aux retrouvailles entre les deux tourtereaux et pas mal de scènes où ils sont collés serré. Petit détail amusant, lors de la scène mettant en avant une publicité pour Ammu-Nation passant à la télé, une manette ressemblant fortement à une DualSense est présente sur la table.

Envie d'en voir et apprendre davantage sur ce duo, les personnages secondaires et le monde ouvert ? Ça tombe bien, de nombreux visuels et détails ont été partagés dans la foulée sur le site officiel du jeu ! Vous pouvez retrouver le tout en pages suivantes, il y a clairement de quoi se régaler.

Actuellement, Grand Theft Auto V est vendu 19,99 € par Amazon et Cdiscount sur PS5 et Xbox Series X|S.