GTA 6 : Rockstar officialise le développement « bien avancé » d'un nouveau Grand Theft Auto !

Grand Theft Auto VI est probablement le jeu le plus attendu du moment, et pourtant, il n'a jamais été annoncé. Les fans se doutent cependant clairement que Rockstar Games prépare une suite au mastodonte GTA V, que certaines rumeurs ne voient pas débarquer avant 2024. Mais alors que Grand Theft Auto Online va repartir de plus belle avec l'arrivée des éditions PS5 et Xbox Series X|S, quid d'une aventure originale ?

Rassurez-vous, la suite est bel et bien en développement ! Au détour de l'officialisation de la date de sortie des versions next-gen de Grand Theft Auto V, Rockstar a tenu à rassurer sa communauté : « le développement actif pour la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est bien avancé ». Oui, pas en cours, mais « bien avancé », ce qui devrait exciter les fans, même si nous sommes certainement encore loin de mettre la main dessus...

Avec la longévité sans précédent de GTA V, nous savons que beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions sur un nouvel épisode de la série Grand Theft Auto. Avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre objectif est toujours d'aller considérablement au-delà de ce que nous avons livré précédemment - et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif pour la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est bien avancé. Nous avons hâte d'en partager plus dès que nous serons prêts, alors restez à l'écoute du Rockstar Newswire pour les détails officiels. Au nom de toute notre équipe, nous vous remercions tous pour votre soutien et nous avons hâte d'entrer dans l'avenir avec vous !

Aurons-nous droit à du teasing voire du concret dès 2022 ? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, GTA V - Édition Premium est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.