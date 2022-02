GTA V et GTA Online : une nouvelle date de sortie précise pour les versions PS5 et Xbox Series X|S, un point sur les nouveautés et exclusivités !

Rockstar Games devait à la base porter GTA V et GTA Online le 11 novembre dernier sur PS5 et Xbox Series X|S, mais l'histoire en a décidé autrement. L'éditeur a en effet décidé de s'accorder quelques semaines de développement de plus et de ne pas proposer les versions next-gen avant mars 2022. Ça tombe bien, c'est le mois prochain, et nous savons désormais à quelle date nous pourrons mettre le grappin dessus : ce sera pour le 15 mars 2022 !

Nous pourrons jouir de modes d'affichages en 4K ou à 60 fps, de textures et de portée de champ de vision accru, d'options pour le HDR et le ray tracing, de temps de chargements améliorés, d'audio 3D, de retour haptiques sur PlayStation 5 et plus encore. L'upgrade next-gen sera gratuite et il n'y aura pas de cross-progression, mais vous pourrez porter votre progression dans l'histoire et le mode en ligne une unique fois de l'old-gen vers la nouvelle.

Le 15 mars marquera aussi l'arrivée de la promise version stand-alone de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S, accessible gratuitement pendant 3 mois chez PlayStation. Sur next-gen, il sera d'ailleurs possible de prendre part au mode en ligne sans avoir fait le prologue de la campagne solo, de profiter d'un tutoriel exclusif et de suivre un Career Builder pour accéder directement à une carrière de biker, cadre, propriétaire de boîte de nuit ou trafiquant d'arme, tout en jouissant d'un lot de GTA$ pour acheter une première propriété. Ceux qui ont déjà commencé l'aventure Grand Theft Auto Online pourront d'ailleurs choisir de la redémarrer avec cette aide. Plus étonnant, il y aura aussi un garage exclusif à la next-gen, Hao’s Special Works, nous invitant à améliorer 5 véhicules inédits et 5 existants pour des performances « qui tirent le plein avantage de la puissance accrue des nouvelles consoles ».

À part ça, pour tout le monde et dès maintenant, les missions Short Trips de l'arc Le Contrat peuvent être jouées depuis le menu Contrats sans avoir complété cette mini-histoire, et les morceaux originaux composés par Dr. Dre pour cette aventure arrivent sur les plateformes de streaming. L'épopée de Grand Theft Auto V est donc loin d'être terminée : vous pouvez toujours vous procurer votre exemplaire à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.