GTA Online : nouvelle grosse cylindrée, crash d'avion de contrebande et plus pour cette semaine

Grand Theft Auto Online a repris du poil de la bête depuis l'arrivée de l'extension Entreprises Criminelles. Rockstar Games continue d'ajouter du contenu inédit chaque semaine depuis, comme avec l'Imponte Ruiner ZZ-8 qui a rejoint le garage de Southern San Andreas Super Autos. Nous sommes également invités à chercher une carcasse d'avion et des caches pour récupérer des marchandises de contrebande, à débloquer des véhicules de différentes manières, ou à profiter de promotions ponctuelles.

Tout est résumé ci-dessus et valable jusqu'à jeudi prochain au moins.

Les années 2000 ne nous ont rien apporté d'autre que des déceptions. Mais pour ceux qui s'en souviennent, elles nous ont quand même offert la superbe ZZ-8, la meilleure dans la famille des Ruiner.

La grosse cylindrée Imponte Ruiner ZZ-8 est maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

S.O.S. à Los Santos et Blaine County

Observez le ciel, des rumeurs parlent d'un avion de contrebande émettant un signal de détresse. Si cet appareil s'écrase, les opportunistes feraient bien d'être au rendez-vous pour piller l'épave et s'emparer des biens illicites qu'elle renferme.

Et si vous apercevez une fusée éclairante et de la fumée dans le ciel, remontez la piste : un mystérieux bienfaiteur a placé des caches de contrebande dans des zones reculées du sud de San Andreas, prêtes à livrer leurs trésors.

Showroom de Premium Deluxe Motorsport

Arpentez le showroom de Simeon pour admirer les véhicules suivants, faire un essai avec, et les acheter directement :

Un Vapid Speedo couleur rouge classique, auparavant indisponible dans GTA Online ;

Une Weeny Dynasty couleur beige classique, décorée du motif Taxi !

Une Vulcar Fagaloa couleur argent béton métallisé, décorée du motif Bandes classiques ;

Une Karin Sultan classique couleur vert olive classique, décorée du motif Souvenir tribal ;

Une Declasse Impaler couleur jaune racing métallisé, décorée du motif Lowrider.

Showroom de Luxury Autos

Traversez la rue depuis Record A Studios pour rejoindre le showroom de Luxury Autos, qui propose la toute nouvelle Imponte Ruiner ZZ-8 couleur orange classique. Cette semaine, vous y trouverez aussi une Ocelot Pariah à -50 %, couleur acier foncé irisé du plus bel effet et décorée du motif Bande Ocelot.

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium d'Hao : l'Übermacht Sentinel XS.

Le contre-la-montre d'HSW de la semaine.

Bonus dans les contrats de QG de club de motards et plus

Cette semaine, terminez n'importe quel contrat de QG pour remporter 50 % de GTA$ et RP supplémentaires, ainsi qu'un bonus de 200 000 GTA$ (octroyés sous 72 heures).

Les joueurs qui se connecteront à GTA Online avant le 24 août recevront gratuitement une paire de claquettes léopard à rayures pour rester bien détendus.

De plus, il est encore temps de terminer une mission de vente de trafic d'armes, d'entrepôt de boîte de nuit, de club de motards ou de marchandises spéciales pour recevoir des écouteurs Beat Off blancs gratuits.

GTA$ et RP doublés dans les courses terrestres et aériennes

Cette semaine, amortissez le coût de votre mutuelle derrière le volant ou dans le cockpit : toutes les courses terrestres et aériennes rapportent des GTA$ et RP doublés à ceux qui oseront tenter leur chance.

Véhicule récompense du salon auto : la Vapid Retinue

Les pilotes émérites qui se placeront dans le top 5 des Épreuves de course de rue deux jours de suite recevront les clés de la Vapid Retinue, une voiture de rallye populaire qui résistera sans mal à l'épreuve du temps.

Essayez la Coil Cyclone, l'Emperor ETR1 et la Pfister Comet S2

Passez à la piste d'essai du salon auto de LS pour faire un tour de circuit avec la Coil Cyclone, l'Emperor ETR1 et la Pfister Comet S2, ou pour faire la course avec d'autres membres lors d'une ruée ou en solo dans un contre-la-montre, tout cela sans avoir à débourser un centime.

Sur le podium du Diamond Casino : la Dewbauchee Rapid GT classique

N'oubliez pas de lancer la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel chaque jour pour gagner des GTA$ et d'autres prix, comme la Dewbauchee Rapid GT classique qui se trouve sur le podium adjacent.

Avantages GTA+

Parmi les avantages du mois réservés aux abonnés à GTA+, on retrouve :

La sportive Lampadati Corsita ;

Des améliorations pour votre bureau ;

Vêtements et accessoires gratuits ;

50 % de GTA$ et RP en plus dans les missions Opération Paper Trail ;

Bonus supplémentaires réservés aux abonnés.

Retrouvez la liste de tous les avantages de l'abonnement à GTA+ disponibles jusqu'au 31 août sur le site de GTA+. Consultez le guide de GTA+ pour découvrir comment profiter pleinement de votre abonnement à GTA+.

Promotions

Assurez-vous que les affaires de votre club de motards se déroulent sans accroc : les QG sont à -40 % sur Maze Bank Foreclosures, tandis que les vestes de biker sont à -50 % dans les boutiques de vêtements de la ville.

Vous cherchez à compléter votre collection de véhicules ? Vous êtes au bon endroit...

-40 % sur le QG de motards

-50 % sur les vestes de biker

-50 % sur l'Ocelot Pariah

-40 % sur la Karin Sultan classique

-50 % sur la Pegassi Vortex

-40 % sur la Declasse Impaler

-40 % sur la Willard Faction custom

-40 % sur la Benefactor Glendale

La semaine prochaine dans GTA Online, nous réservons de bonnes surprises aux amateurs de Sprunk et eCola qui cherchent à représenter leur marque. Par ailleurs, Lamar aura besoin de vous pour retrouver sa marchandise disparue, vous pourrez découvrir une nouvelle arme, et bien plus.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 125 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Tous les GTA$ bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures après le début du prochain évènement hebdomadaire. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.