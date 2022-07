GTA Online : extension Entreprises Criminelles, voiture exclusive GTA+ et bonus, les nouveautés de la semaine dévoilées

Après plusieurs mois d'attente, tout de même marqués par l'arrivée de Grand Theft Auto V sur PS5 et Xbox Series X|S, GTA Online reprend du poil de la bête avec une nouvelle mise à jour majeure. Entreprises Criminelles ajoute du contenu additionnel pour les 4 carrières en ligne principales, une mission de contact appelée Opération Paper Trails et même du changement pour le gameplay et les gains en GTA$.

Rockstar Games vient de déployer le patch 1.61 (dont vous pouvez retrouver le changelog précis en anglais à cette adresse), et si vous voulez un rappel de ce qu'il apporte, un billet du site officiel fait le point. Il dévoile aussi la Lampadati Corsita offerte aux abonnés GTA+ et les bonus de la semaine.

Avec la vague de chaleur qui s'abat sur le sud de San Andreas, les prix de l'essence qui flambent et l'économie qui menace de s'écrouler, on pourrait penser que l'avenir s'annonce lugubre...

Mais il s'agit de Los Santos, où tout problème peut se transformer en opportunité. Sur le marché noir, les affaires sont florissantes et vous pourrez en profiter grâce à Entreprises criminelles, la nouvelle mise à jour de GTA Online qui arrive aujourd'hui sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Les entrepreneurs de tous horizons ont compris qu'il fallait se renouveler et viser de nouveaux marchés :

De nouvelles missions d'approvisionnement en marchandises pour les cols blancs peuvent être lancées depuis leur bureau, ainsi qu'une nouvelle mission quotidienne d'export de biens divers. De plus, du personnel supplémentaire vous prêtera main-forte dans votre entrepôt, à l'image de votre nouvelle responsable, Lupe, qui saura dénicher et tirer profit de toutes les opportunités possibles et imaginables.

Pour les présidents de clubs de motards, le moment est venu d'augmenter les recettes. Ravitaillez votre bar avec l'aide de Sindy et ouvrez vos portes à des clients vêtus de cuir. Les propriétaires d'un atelier de customisation peuvent désormais partager leur amour des deux roues en modifiant et en livrant des motos à des clients qui les rémunéreront. Vous préférez l'argent sale ? Pas de soucis, de nouveaux contrats de QG vous permettront de poursuivre vos méfaits.

Les patrons d'une boîte de nuit peuvent contacter Tony Prince, ou se connecter sur l'ordinateur de leur bureau, pour lancer de nouvelles missions de gestion de la boîte de nuit. Rien ne se passe jamais comme prévu dans le club le plus branché de la ville : paparazzi envahissants, fauteurs de troubles, VIP indisposés... Vous cherchez à vous approvisionner en marchandises ? Appelez Yohan, il trouvera bien quelque chose.

À tous les experts en trafic d'armes : vous êtes à court de matières premières ? De nouvelles missions de réapprovisionnement sont disponibles pour alimenter votre forteresse souterraine. Vous souhaitez accélérer la recherche de votre bunker ? Appelez l'agent 14. Vous voulez accéder à de nouveaux marchés ? Il peut vous décrocher un contrat avec Ammu-Nation pour que vous puissiez leur vendre votre surplus de pièces d'armes.

Pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de ces nouvelles opportunités commerciales, rendez-vous sur le site officiel de GTA Online.

L'AGENT ULP REVIENT DANS OPÉRATION "PAPER TRAIL"

Les automobilistes ne sont pas les seuls à constater une nette hausse des prix du carburant : l'agent ULP de l'IAA est sur le coup. Il a flairé des relents de conspiration criminelle ainsi qu'un gros nuage de vapeurs d'essence, et soupçonne les Duggan et le FIB de trafiquer les prix. Les conséquences risquent d'être catastrophiques. Il n'a encore que peu d'informations, mais il vous contactera bientôt.

AMÉLIORATIONS DE L'EXPÉRIENCE

Entreprises criminelles propose de nombreuses améliorations de l'expérience de GTA Online ; beaucoup d'entre elles viennent des nombreux retours constructifs que vous nous avez envoyés depuis notre site.

Pour le plus grand plaisir des solitaires, les ordinateurs de vos affaires sont désormais accessibles en session sur invitation. Vous pouvez maintenant lancer des missions de vente et d'approvisionnement à votre guise, sans avoir à subir l'enfer d'un marché compétitif. Et pour ceux que l'enfer ne rebute pas, attendez-vous à de meilleurs bonus.

Les joueurs peuvent désormais acheter le maximum de munitions pour toutes leurs armes en une seule fois depuis le menu Interaction. Plus besoin de perdre du temps à parcourir les munitions arme par arme. Sélectionnez toutes les munitions, faites le plein et reprenez le combat. Et que vous souhaitiez remplacer votre protection au beau milieu d'une fusillade ou vous refaire une santé en dévorant votre quinzième EgoChaser, vous pouvez désormais le faire bien plus vite via la roue des armes.

Les nouvelles améliorations de gameplay réclamées par les joueurs incluent aussi :

Une importante refonte de l'économie en jeu et des récompenses de différentes activités permettant aux joueurs d'être plus libres dans leur façon d'aborder leur ascension criminelle ;

Un recalibrage de l'armement et des contre-mesures de l'Oppressor Mk II ;

Le nombre maximal de propriétés standards passera de 8 à 10, offrant ainsi plus d'emplacements pour la collection de véhicules des joueurs.

Ainsi que bien d'autres surprises... N'oubliez pas de consulter notre récent article du Newswire sur les améliorations de l'expérience, ainsi que les détails de la mise à jour disponibles sur le site de l'assistance Rockstar.

NOUVEAUX VÉHICULES ET PLUS

Entreprises criminelles ajoute également de nouvelles supersportives, sportives et grosses cylindrées. Alors si vous cherchez un véhicule capable de faire tourner les têtes plus vite que le cours des cryptomonnaies, ou si vous préparez un combat de véhicules blindés, rendez-vous dès aujourd'hui dans vos concessions habituelles. Si vous jouez sur la dernière génération de consoles, vous retrouverez aussi une Stirling GT chouchoutée par les experts du tuning d'Hao's Special Works et deux nouveaux véhicules compatibles avec les améliorations Imani Tech disponibles via l’atelier de véhicules de l'agence.

Et les habitants de Los Santos savent qu'il n'existe qu'une seule manière de vieillir : comme un bon vin. Un bon vin qu'on aurait plongé dans du formol et préservé dans de la résine. C'est pourquoi des bolides emblématiques ont reçu un petit lifting. Retrouvez la Pegassi Zentorno, la Benefactor Stirling GT, la Grotti Turismo R et bien d'autres avec de nouveaux motifs et modifications.

Par ailleurs, Ammu-Nation propose désormais le nouveau fusil d'élite, une arme à feu de longue portée à la précision améliorée.

NOUVEAUX AVANTAGES POUR LES ABONNÉS À GTA+

C'est aussi aujourd'hui que débute le nouvel évènement de GTA+, et les abonnés vont pouvoir profiter de nombreux avantages, comme la sportive Lampadati Corsita qui leur sera offerte par Legendary Motorsport, accompagnée de deux motifs exclusifs. Les abonnés à GTA+ gagneront également 50 % de GTA$ et RP supplémentaires dans les nouvelles missions d’Opération "Paper Trail" et n'auront pas à payer les frais des compétences d'organisation des gros bonnets et des PDG du menu Interaction.

Sans oublier d'autres avantages comme des améliorations pour votre bureau, un bonus de 15 % de GTA$ sur les achats de paquets de dollars Shark, et plus. Pour tout savoir sur les avantages actuels des abonnés à GTA+, comment en profiter et plus, rendez-vous sur le site officiel de GTA+.

BONUS DE L'ÉVÈNEMENT DE LA SEMAINE

Dès aujourd'hui et jusqu'au 3 août, tous les joueurs de GTA Online profiteront de divers bonus, comme des GTA$ et RP doublés dans les nouvelles missions d’Opération "Paper Trail". De plus, terminez n'importe quelle mission d'approvisionnement ou de réapprovisionnement (trafic d'armes, marchandises spéciales, véhicules d'Import-Export) pour recevoir un bonus de 150 000 GTA$, déposé dans les 72 heures.

Si vous terminez n’importe quelle mission de vente de trafic d'armes, de l'entrepôt de la boîte de nuit, de club de motards ou de marchandises spéciales, votre personnage remportera des écouteurs Beat Off blancs. Par ailleurs, des réductions spéciales vous attendent :

-40 % sur l'agence ;

-40 % sur les modifications et améliorations de l'agence ;

-50 % sur la Schyster Deviant ;

-40 % sur l'Ocelot Lynx ;

-40 % sur la Lampadati Furore GT ;

-40 % sur la Declasse Yosemite ;

-30 % sur la Pegassi Zorrusso ;

-30 % sur l’Enus Deity ;

-30 % sur la Vapid Dominator ASP.

C'EST LOIN D'ÊTRE FINI

Gardez un œil sur le Rockstar Newswire dans les jours et semaines à venir pour davantage d'informations et de mises à jour pour GTA Online, comme l'ouverture de deux nouveaux showrooms de véhicules et bien plus encore.