GTA Online : encore plus de missions, de contenu et d'améliorations du gameplay avec l'extension San Andreas Mercenaries

Non, l'heure n'est toujours pas venue pour l'annonce de GTA 6, mais Rockstar Games a toujours des cartouches sous le coude pour faire patienter les joueurs de GTA Online. Il vient ainsi de lancer cette semaine San Andreas Mercenaries, une nouvelle extension qui va nous amener à collaborer avec Charlie Reed pour mener le Projet Subversion et faire tomber Merryweather Security. Nous pourrons ainsi lancer des missions originales, profiter d'améliorations du hangar, débloquer des armes gratuites, obtenir des véhicules exclusifs et plus encore.



La mise à jour s'accompagne aussi d'améliorations pour l'ensemble de l'expérience, que ce soit le gameplay au combat, le pilotage, l'édition de niveau ou le suivi de carrière. Tout est détaillé de manière exhaustive ci-dessous.

Associez-vous à d'audacieux mercenaires pour reprendre le contrôle de Los Santos dans GTA Online : Mercenaires de San Andreas. Menez le combat contre les forces de Merryweather Security en tant que membre des Los Santos Angels et livrez-vous à une guérilla explosive tout en menant des raids aériens extrêmes dans tout l'État.

Charlie Reed a un CV impressionnant. Outre son poste en tant que mécanicien aéronautique au hangar, cet ancien opérateur militaire a acquis beaucoup d'expérience dans des braquages à travers tout Los Santos au fil des années. Il travaille également sur un plan baptisé Projet Subversion, une attaque multifacette visant à faire tomber Merryweather Security définitivement de son piédestal.

Charlie pense que Merryweather a tellement de contrats de sécurité, de travaux de recherche et développement illégaux et d’activités criminelles à l’ancienne à son actif que le fait de voler la société au cours de stratagèmes de haut vol est tout bénef’ pour lui comme pour votre affaire de contrebande. Le Projet Subversion inclut six nouvelles missions pour 1 à 4 joueurs qui mettront à l'épreuve vos talents de mercenaire. Vous allez devoir faire de la reconnaissance, récupérer du matériel de valeur, réaliser des sauvetages audacieux et combattre les différents rouages de la machine de guerre Merryweather.

Le Projet Subversion peut être lancé grâce au nouveau terminal d'opérations, une amélioration pour le Mammoth Avenger, disponible sur Warstock Cache & Carry.

Toujours à partir du terminal d'opérations, les Los Santos Angels peuvent accepter trois contrats privés dans les audacieuses opérations des LSA. Chacune d'entre elles vous donnera l’opportunité de récupérer une tenue la première fois que vous la terminerez et vous proposera des objectifs bonus facultatifs différents à chaque nouvelle tentative afin de vous permettre de gagner plus.

Ces missions incluent un saut depuis un hélicoptère sur le pont d'un porte-avions de nuit, l'organisation d'un bombardement et l'utilisation d'une IEM pour paralyser un site du gouvernement. Les opérations des LSA peuvent également être lancées en appelant Charlie directement sur votre iFruit après l'installation de votre terminal d'opérations.

C'est un nouveau jour pour la contrebande : les hangars ont été améliorés afin d'intégrer de nouvelles capacités et fonctionnalités. Dans un hangar entièrement équipé, vous pouvez désormais stocker et personnaliser l'Avenger, mais aussi améliorer votre arsenal personnel grâce à un atelier d'armes Mk II.

Les partenaires de Charlie, d'anciens militaires, ont également pris l'habitude de traîner dans le hangar, alors n'hésitez pas à demander à Rooster McCraw, un ancien pilote d'hélicoptère renvoyé pour manquement à l'honneur et récemment recruté par les Los Santos Angels, de se procurer des marchandises moyennant quelques frais.

Vous trouverez également des en-cas et des armes gratuites dans la propriété afin de vous aider à vous préparer pour les combats qui vous attendent, et ceux qui cherchent à se perfectionner à l'école de pilotage trouveront un nouveau point d'accès bien pratique dans le hangar.

Quatre nouvelles missions d'approvisionnement ont été ajoutées à Free Trade Shipping Co. sur l'ordinateur portable du hangar, ainsi que trois nouvelles missions de vente, pour les contrebandiers qui préfèrent rouler plutôt que voler. Effectuez des plongées en haute mer, évincez des milices privées et plus dans cette vaste mise à jour de la contrebande de fret aérien en choisissant l’option Terrestre lors du lancement des missions.

Nouvelles améliorations de l'Avenger

Le Mammoth Avenger a encore gagné en utilité. Vous n'avez plus besoin d'avoir un complexe (ou un hangar) pour posséder et piloter un Avenger, qui peut vous être livré à votre emplacement via la section Véhicules imposants du menu Interaction. Ceux qui possèdent un hangar équipé d'un atelier auront la possibilité de personnaliser leur forteresse aérienne grâce à des améliorations militaires, dont des mitrailleuses et des missiles avant, ainsi qu’un module de furtivité ou un brouilleur de verrouillage de missile qui peuvent être activés lorsque l’appareil est sur pilote automatique.

Le terminal d'opérations est une amélioration interne qui débloque l'accès au Projet Subversion et aux opérations des Los Santos Angels décrites ci-dessus. Il peut être acheté directement auprès de Charlie dans le hangar, ou dans le menu Améliorations de Charlie lorsque vous personnalisez votre Avenger. Si vous souhaitez rejoindre le combat mais n'avez pas de hangar, vous pouvez acheter le terminal d'opérations lorsque vous améliorez l'Avenger sur le site de Warstock Cache & Carry.

Une autre amélioration intéressante est disponible pour l'Avenger : le Mammoth Avenger Thruster. Si vous avez laissé votre base aérienne mobile en pilote automatique au-dessus de la ville et êtes cloué au sol, faites apparaître le Mammoth Avenger Thruster là où vous vous trouvez via le menu Interaction. Lorsque vous approchez de la soute arrière de l'Avenger, appuyez sur la touche droite pour monter à l’intérieur.

Nouveaux véhicules

Grotti Itali GTO Stinger TT

La Grotti Itali GTO Stinger TT (sportive) a une histoire illustre basée sur des décennies d'innovations italiennes et une classe exotique. Ce fleuron de la nouvelle génération de véhicules de luxe importés est disponible dès maintenant sur Legendary Motorsport et au showroom de Luxury Autos.

Optimisez votre Grotti Itali GTO Stinger TT en allant voir Imani à l'atelier de véhicules de l'agence pour l'équiper d'un blindage, de mines glissantes, d'une unité de contrôle à distance et d'un brouilleur de verrouillage de missile.

Maibatsu MonstroCiti

La réputation du Maibatsu MonstroCiti (tout-terrain) le précède déjà : un SUV familial qui mène une double vie en tant que compétiteur redoutable capable de maîtriser tous les terrains. Il a été un classique culte au Japon pendant des années et s'apprête désormais à se faire une place de choix dans le cœur des conducteurs de la ville.

Procurez-vous un Maibatsu MonstroCiti chez Southern San Andreas Super Autos ou au showroom de Luxury Autos et équipez-le des technologies d'Imani, comme l’unité de contrôle à distance et le brouilleur de verrouillage de missile.



Plus de nouveaux véhicules

De nouveaux véhicules supplémentaires ont été ajoutés dans le cadre de la mise à jour d'aujourd'hui, des tout-terrain cubiques Declasse Walton L35 et Vapid Ratel à l'avion à réaction furtif F-160 Raiju en passant par l'avion à hélice Mammoth Streamer216 et plus encore.

F-160 Raiju

Declasse Walton L35

Vapid Clique break

Vapid Ratel

Mammoth Streamer216

Et la semaine prochaine, vous découvrirez la nouvelle génération de la Bravado Buffalo avec l'arrivée dans les showrooms de l'EVX. De plus, tous les véhicules de Los Santos Drug Wars disponibles pour une durée limitée (la Weeny Issi rallye, la Toundra Panthere, la Karin Hotring Everon et la Willard Eudora) ont rejoint les concessions.

De nombreux véhicules moins populaires ont, quant à eux, été retirés des sites des concessions afin d'optimiser l'expérience d'achat. Ces modèles seront parfois disponibles par d'autres biais, notamment grâce à la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel.

Nouvelle arme : la mitraillette tactique

La nouvelle mitraillette tactique est le summum de la technologie en matière d'armes de poing : entièrement automatique et redoutablement puissante, elle est équipée d'un chargeur surdimensionné et se révèle idéale pour les fusillades depuis un véhicule. Procurez-vous-en une à l'armurerie mobile pour sentir le poids de l'avenir entre vos mains.

Et plus...

Cette mise à jour intègre également un rééquilibrage de l'économie en jeu, des améliorations de l'expérience basées sur les nombreux retours des joueurs, des mises à jour approfondies de l'éditeur, sans oublier le nouvel onglet Carrière dans le menu Pause sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S qui permet de suivre votre progression dans la multitude d'activités criminelles de GTA Online. Consultez les notes de mise à jour complètes pour en savoir plus.

Au cours de l'été, de nouveaux véhicules seront ajoutés et des évènements dynamiques se déclencheront en mode libre avec le retour des braquages de fourgons blindés. En outre, vous pourrez participer à une bataille à grande échelle sur Cayo Perico d'ici quelques semaines.

Mises à jour pour les véhicules

Possibilité de récupérer tous vos véhicules détruits d'un seul coup en formulant une demande auprès de la Mutuelle Mors.

La Mutuelle Mors ne facturera plus la récupération des véhicules personnels détruits lors de missions de contact.

Descriptions personnalisables pour les garages afin de localiser plus rapidement vos véhicules préférés quand vous appelez le mécano.

Possibilité de sélectionner des étages particuliers lorsque vous demandez des véhicules garés dans le garage d'Eclipse Boulevard.

En appuyant sur la touche droite, vous activerez le mode furtif du nouvel avion F-160 Raiju. Le décollage et l'atterrissage vertical seront désormais attribués à L3 / au stick analogique gauche. Lorsque vous piloterez les appareils aériens concernés, vous pourrez appuyer sur L3/le stick analogique gauche pour activer et désactiver le mode vertical.

Possibilité de redemander la livraison d'un centre d'opérations mobile, d'un Avenger ou d'un Terrorbyte actif plus près de vous depuis le menu Interaction.

Filtres supplémentaires pour les types de course dans le menu Activités.

La Willard Eudora et la Classique Broadway seront utilisables pour les missions de taxi si elles arborent le motif approprié.

Les véhicules les moins utilisés seront retirés des sites en ligne en jeu pour simplifier la recherche de modèles. Ces véhicules seront disponibles dans les showrooms évènementiels ou via la roue de la fortune, entre autres.

Mises à jour du gameplay

Une nouvelle option S'inscrire en tant que boss sera ajoutée dans le menu Interaction pour que la création d’une organisation ou d’un club de motards soit plus rapide et facile.

Option Tout acheter disponible lors de l'achat de protection pare-balles chez Ammu-Nation. Les conditions de rang pour les protections pare-balles seront également supprimées.

Les protections pare-balles seront réapprovisionnées après le relancement rapide d'une mission, pour rétablir le niveau de protection pare-balles que vous possédiez lors de votre première entrée dans le salon.

Lorsque vous équiperez votre protection pare-balles depuis le menu des armes, le type de protection utilisé dépendra de la quantité de dégâts que vous avez subis.

Lors d'un saut en parachute ou d'une chute libre, vous ne pourrez plus recevoir d'appels de Tom Connors ou de Dave l'Anglais.

Les missions de liquidation de Martin Madrazo ne nécessitent plus plusieurs joueurs et peuvent être tentées en solo.

Option alternative de commande pour sprinter (maintenir pour sprinter) ajoutée au menu Paramètres.

Vous pourrez choisir le nom de votre production d'acide via le menu Interaction pour bénéficier d'un bonus de vente de 5 %.

Les conditions de rang pour les objectifs quotidiens seront supprimées pour permettre à plus de joueurs de participer.

Mises à jour de l'équilibrage

Les gains sur de nombreux objets à récupérer et évènements, tels que les caches enterrées et les coffres au trésor vont augmenter. Les récompenses des missions Dernier coup de Gerald et Sur mon yacht augmenteront, elles, de 25 %.

Rééquilibrage des armes du P-996 Lazer et du Mammoth Hydra (uniquement en mode libre).

Le canon orbital ne peut plus être instantanément réinitialisé ou remboursé, afin d'empêcher les attaques à répétition sur les joueurs.

Menu Suivi de carrière

Gardez un œil sur vos affaires criminelles grâce au menu Suivi de carrière. Ce nouveau menu affiche votre progression au fur et à mesure que vous gravissez les échelons de la criminalité et construisez votre empire. Il sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, depuis le menu principal de GTA Online ou le menu Pause. Excellent outil pour les novices comme les joueurs expérimentés, le suivi de carrière permet de visualiser tous vos exploits au même endroit.

Mises à jour de l'éditeur

Nous sommes constamment épatés par l'ingéniosité de la communauté de GTA Online qui crée des affrontements, des courses et bien d'autres activités incroyables, que nous ajoutons régulièrement dans les Épreuves de la communauté. Nous sommes en train d'effectuer des ajouts et d’apporter des améliorations à l'Éditeur d'activités Rockstar pour continuer à encourager ce carnage créatif typique du sud de San Andreas. Voici certaines des nouveautés de l'éditeur :