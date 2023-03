GTA Online : la Dernière Dose de Los Santos Drug Wars est là, avec de nouvelles missions, une supersportive et plus encore

Comme annoncé il y a quelques jours, l'aventure Los Santos Drug Wars de GTA Online se conclut en beauté cette semaine avec une dernière salve de contenu additionnel. Cette Dernière Dose, comme Rockstar Games l'appelle, amène 5 nouvelles missions impliquant les Fooliganz et une conspiration psychédélique, la supersportive Ocelot Virtue, des récompenses gonflées dans certains modes, des vêtements inédits, des promotions et plus encore...

Le détail complet des nouveautés et activités de la semaine est disponible ci-dessous.

Ajoutez de l'huile sur le feu en détruisant les stocks de marchandises restants de vos concurrents pour mettre un terme à leurs opérations. Faites respecter le nom des Fooliganz. Personne ne va pouvoir empêcher Dax de mettre la main sur un maximum de produits. Alors, préparez-vous à repousser toute attaque à son encontre et n'hésitez pas à vous mettre à couvert dès que possible.

Pénétrez dans le QG de FriedMind Pharmaceuticals pour chercher des indices, secourir des membres de la Troupe et les ramener sains et saufs au Freakshop. L'approche furtive peut être intéressante pour entrer et sortir sans donner l'alerte, mais faites preuve de vigilance : il suffit d'un garde armé d'un fusil à pompe pour mettre un terme à votre mission et à votre vie.

Dax n'est pas du genre à laisser ses proches se faire enlever sans réagir. Allez dire aux Lost et à leurs alliés hippies qu'ils ont commis une grosse erreur et essayez d'en savoir plus sur les ravisseurs de Labrat au passage. Dans ce genre d'opérations, l'intimidation est souvent de mise, mais évitez de tuer les chefs de gang qui pourraient vous fournir de précieuses informations.

En guise de bonus, la Première dose et la Dernière dose octroieront des GTA$ et RP doublés jusqu'au 29 mars à ceux qui joueront aux nouvelles missions narratives de Los Santos Drug Wars.

Pour ceux qui n'ont pas encore fait le grand saut, allez voir Ron Jakowski le nerveux au Liquor Ace de Blaine County pour vous lancer dans les six missions initiales de la Première dose. Vous accéderez ainsi au Freakshop, depuis lequel vous pourrez planifier vos actions, déployer un labo d'acide mobile et distribuer votre production à travers Los Santos tout en sapant les opérations de vos concurrents.

Depuis que vous avez rejoint les Fooliganz dans la Première dose, vous avez aidé Dax, Luchadora, Labrat et les autres membres de cette fine équipe à asseoir leur domination sur le marché des psychotropes du sud de San Andreas : vous avez écarté des bandes rivales en les détroussant, et vous n'avez pas hésité à éliminer tous ceux qui se sont dressés sur votre route, tout en testant occasionnellement les effets de certains produits.

Le trip ultime de Los Santos Drug Wars risque de se conclure de manière explosive dans la Dernière dose avec cinq nouvelles missions dans lesquelles vous, Dax et les Fooliganz aurez affaire à des visages familiers, des tueurs à gages, du sabotage, du kidnapping et plus, tout en luttant contre les puissants effets de produits psychotropes.

Nous avions tant d'espoir, autrefois. Nous imaginions un futur avec des humains sur Mars et des robots en guise d'amis. Mais rien de tout ça n'est arrivé et tous nos rêves ont été anéantis... Tous, sauf un.

Faites rimer écolo et mégalo grâce à la nouvelle Ocelot Virtue (supersportive), une hypersportive électrique qui convient à la ville comme à la campagne, afin de montrer à tous que vous êtes à la fois pro-climat et exilé fiscal.

Friedlander est prêt à tout pour prendre le contrôle du marché, quitte à enlever et droguer des gens et à recruter des mercenaires pour exécuter sa sale besogne. C'est à vous d'arrêter sa folie.

Familier des effets et de la popularité de différentes substances psychotropes, et désireux d'engranger un maximum de profits, il a décidé de faire une incursion dans le trafic de drogues, grâce à sa société, FriedMind Pharmaceuticals. Mais avoir un nom de marque ne fait pas tout : la qualité de ses produits n'arrive pas à la cheville de ce qu'on trouve dans la rue.

NOUVEAUX CARDIGANS ET JEANS DE CRÉATEURS

Renouvelez votre garde-robe en y ajoutant des cardigans et des pantalons larges de marque, respectivement disponibles dans les sections Hauts et Jeans de créateurs des boutiques de vêtements de la ville.

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL DE LA DERNIÈRE DOSE

La guerre psychédélique et toutes les activités liées au trafic de drogue organisées dans Los Santos Drug Wars, et culminant avec la sortie de la Dernière dose, risquent d'avoir des effets durables sur la population de San Andreas et sur les générations à venir. L'une des premières conséquences visibles concerne une collection d'accessoires et de vêtements rares pour avoir aidé Dax à résoudre le mystère entourant ses trips psychédéliques les plus intenses, disponible à l'occasion de la sortie de la Dernière dose :

Terminez la mission Intervention de la Dernière dose pour obtenir les claquettes Güffy à fleurs ;

Réapprovisionnez votre labo d'acide et terminez une mission de vente pour obtenir la cagoule Enema noire fioritures ;

Pillez une planque quotidienne pour recevoir la cagoule Enema verte fioritures ;

Terminez toutes les missions de la Dernière dose pour obtenir les chaussures en toile et la casquette vert citron Slab léopard.

Remportez les récompenses de la Dernière dose d'ici le 29 mars. Elles vous seront livrées sous 10 jours.

50 % DE GTA$ ET RP BONUS DANS LES MISSIONS DE FOOLIGANZ

Cette semaine, semez le chaos à travers Los Santos pour récolter 50 % de GTA$ et de RP supplémentaires en contactant Dax et en sapant les opérations des rivaux de la Troupe, en commettant des vols, en empoisonnant la réserve d'eau locale et plus encore dans les missions de Fooliganz.

MATIÈRES PREMIÈRES DOUBLÉES DANS LES MISSIONS DE RÉAPPROVISIONNEMENT DU LABO D'ACIDE

La population locale a développé un appétit féroce pour toutes sortes de psychotropes : essayez de satisfaire la demande en terminant des missions de réapprovisionnement du labo d'acide pour gagner deux fois plus de matières premières ces sept prochains jours.

Pendant ce temps, Mutt, entendant les clients hurler leur passion pour son produit, va doper la vitesse de production d'acide de 50 %. Les lancers acrobatiques lors de vos livraisons sont optionnels, mais grandement encouragés.

SHOWROOM DE PREMIUM DELUXE MOTORSPORT

Visitez le showroom de Premium Deluxe Motorsport pour observer la sélection de la semaine, dont la nouvelle Willard Eudora (grosse cylindrée), disponible pour une durée limitée. Vous pouvez essayer les véhicules en faisant un tour du pâté de maisons ou vous pouvez les acheter directement auprès de Simeon.

Willard Eudora (grosse cylindrée)

Invetero Coquette D10 (sportive)

Pegassi Toros (SUV)

Vapid Bullet (supersportive)

Hijak Ruston (sportive, à -50 %)

SHOWROOM DE LUXURY AUTOS

Traversez la rue depuis Record A Studios pour admirer la vitrine du showroom de Luxury Autos et observer les deux supersportives disponibles cette semaine : l'Överflöd Tyrant (supersportive, à -25 %) et la Grotti X80 Proto (supersportive).

AUTRES OFFRES DE VÉHICULES CETTE SEMAINE

Le grand prix de la roue de la fortune est une sportive classique de collection : la Pegassi Infernus classique.

Défi du véhicule récompense : terminez sur le podium des Épreuves de poursuite trois jours d'affilée pour remporter le véhicule récompense de la semaine, la Coil Brawler (tout-terrain).

Sur la piste d'essai : la Maibatsu Penumbra FF (sportive), l'Imponte Beater Dukes (grosse cylindrée, à -50 %) et la Cheval Taipan (supersportive, à -25 %).

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S :

Véhicule de test premium : la Principe Deveste Eight (supersportive) ;

Contre-la-montre d'HSW : Textile City – Stab City.

GTA$ ET RP DOUBLÉS DANS SUMOTORISÉ (REMIX)

Partez à la poursuite d'une zone sûre qui rétrécit et qui se déplace tout en gardant votre sang-froid, vos réflexes et en faisant confiance à votre instinct. Sumotorisé (remix) offre des GTA$ et RP doublés à tous les participants jusqu'au 22 mars.

GTA$ ET RP TRIPLÉS DANS SAUTS AU BUT GROUPÉS

Sauter en parachute pour rejoindre une zone d'atterrissage lointaine ne fait pas tout dans Sauts au but groupés, il faut également savoir se battre pour assurer sa position et pousser ses adversaires dans l'eau. Les vainqueurs, comme les perdants, repartiront avec des GTA$ et RP triplés toute la semaine.

GTA+

Pour bien gérer une agence, il ne faut pas uniquement satisfaire les requêtes de ses clients VIP. Les abonnés à GTA+ peuvent s'assurer de la réussite de leur opération en profitant des avantages suivants :

Ocelot Virtue (supersportive) gratuite avec les motifs Jackal Racing et Course Ocelot ;

Atelier de véhicules de l'agence ;

Masque Démon high-tech rose fleurs, haut de combat et pantalon militaire Yeti gris ;

GTA$ et RP doublés dans les missions de Fooliganz (GTA$ et RP triplés au total cette semaine) ;

GTA$ et RP triplés dans les courses Hotring.

Tout ceci et plus encore pour seulement 5,99 € par mois, sans oublier un bonus mensuel de 500 000 GTA$, déposé automatiquement sur votre compte Maze Bank au moment de la facturation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de GTA+.

PROMOTIONS

Rejoignez la Troupe en optant pour un MTL Brickade 6x6 (véhicule de services) équipé de son labo d'acide et remplissez vos réserves de protections et de munitions (y compris Mk II) : tout est à -30 % cette semaine. Ne passez pas à côté des offres proposées sur d'autres véhicules ci-dessous et dans les showrooms de Los Santos :

-25 % sur la Declasse Tampa armée (grosse cylindrée) ;

-25 % sur la Cheval Taipan (supersportive) ;

-25 % sur l'Överflöd Tyrant (supersportive) ;

-25 % sur le Buckingham Miljet (avion) ;

-50 % sur la Hijak Ruston (sportive) ;

-50 % sur l'Imponte Beater Dukes (grosse cylindrée) ;

-50 % sur le Sea Sparrow (hélicoptère).

Ravitaillez-vous en armes, munitions et protections, à prix réduits, grâce à l'armurerie mobile. En plus des offres habituelles, le fusil lourd est à -25 % et les abonnés à GTA+ peuvent s'offrir le fusil à lunette à -45 %.

AVANTAGES PRIME GAMING

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir 125 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Tous les GTA$ bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures après le début du prochain évènement hebdomadaire.