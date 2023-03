GTA Online : 5 missions inédites arrivent avec la Dernière Dose de Los Santos Drug Wars, de nouvelles courses de stock-cars jouables dès maintenant

Toujours sur la lancée de l'extension Los Santos Drug Wars, GTA Online accueille encore des nouveautés notables chaque semaine. C'est encore le cas avec la mise à jour de jeudi, qui vient d'amener la nouvelle Karin Hotring Everon, des courses inédites Circuit Hotring 2023, des bonus de récompenses et tout le toutim habituel.

Le programme hebdomadaire complet est visible ci-dessous.

Karin Hotring Everon

La Karin Hotring Everon est un incontournable de la course de stock-car, avec assez de puissance pour fissurer l'asphalte, des pots d'échappement classés sur l'échelle de Richter et une seule vitesse : à fond.

Cette sportive vient de débarquer à toute berzingue dans l'inventaire de Southern San Andreas Super Autos, mais elle ne restera disponible que jusqu'au 15 mars.

Nouvelles courses du Circuit Hotring 2023

Ce qui est cool avec les courses de stock-car, c'est que le vainqueur n'est pas forcément celui qui pilote la voiture la plus rapide, mais c'est celui qui fera absolument tout pour ne pas perdre. Faites la fierté de vos sponsors en participant aux nouvelles courses du Circuit Hotring 2023 et remportez des GTA$ et RP triplés. Cette semaine, évitez les carambolages et terminez sur le podium de l'une des courses répertoriées ci-dessous pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ (crédités dans les 72 heures).

Voie d'eau

La commission sanitaire souhaite rappeler aux participants qu'elle rejette toute responsabilité pour les problèmes gastriques qui pourraient survenir à la suite d'un contact avec les eaux de Cypress Flats. Si jamais votre estomac résiste aux eaux usées, il est possible que le circuit en huit lui soit fatal.

Palmer-Taylor

Alors que vous respirez plus de particules cancérigènes au mètre cube que n'importe où dans l'État et que vous contemplez l'absence de barrières de sécurité, n'oubliez pas que vous renoncez à tous vos droits légaux dès l'instant où vous mettez le moteur en marche. Alors, concentrez-vous.

Bolingbroke Bowl

Les détenus du pénitencier de Bolingbroke peuvent désormais réfléchir à leurs méfaits en regardant 30 Hotringers surexcités avaler de l'asphalte sous leurs fenêtres. C'est un peu la lose pour eux, parce qu'il n'y a vraiment pas de meilleure façon d'exhiber sa liberté qu'en faisant des ronds autour d'une prison.

Arcadius

Vous savez que vous feriez tout pour bousculer votre routine quotidienne au bureau. Comme monter dans un stock-car Hotring pour vous engouffrer dans le 12e étage de votre concurrent principal en hurlant : « Tu sais où tu peux te la mettre ta pénétration du marché ? » tout en regardant les actions plonger en temps réel.

Camp des Altruistes

Essayez d'affoler votre compteur de vitesse au parc national du Mont Chiliad. Lorsque vous vous envolerez à plus de 15 mètres au-dessus de la piste, vous devriez retrouver l'envie de vivre. Et puis, n'oubliez pas que votre espérance de vie est supérieure de quelques minutes à celle des Altruistes que vous survolerez.

Fort Zancudo

Vous voulez faire un tonneau à bord d'un Lazer, mais vous avez peur de régler la prime d'assurance ? Tout ce qu'il vous faut, c'est une vieille Hotring Everon, une piste dégagée et un gros excès de confiance. Préparez-vous à détraquer tous les radars militaires jusqu'à San Chianski.

GTA$ et RP triplés pour les véhicules de clients personnalisés à l'atelier auto

Gagnez votre vie honnêtement dans votre atelier auto en modifiant les véhicules de vos clients en fonction de leurs envies. Vous pouvez également n'en faire qu'à votre tête, mais c'est à vos risques et périls. Tous les véhicules de clients personnalisés et livrés vous rapporteront des GTA$ et RP triplés.

GTA$ et RP triplés dans les phases finales des contrats de vol de l'atelier auto

Une fois que vous aurez prouvé votre légitimité et essuyé l'huile de moteur sur vos gants, regardez le tableau d'activités devant le bureau de votre atelier auto pour consulter les contrats de vol : vous recevrez des GTA$ et RP triplés dans toutes les phases finales de contrat de vol terminées jusqu'au 15 mars.

GTA$ et RP triplés dans les exports exotiques

Les ateliers auto (disponibles à -40 % cette semaine) vous permettent également d'accéder aux exports exotiques : une liste de véhicules à récupérer tous les jours. Livrez l'un des exports exotiques répertoriés sur le tableau de votre atelier auto pour gagner des GTA$ et RP triplés.

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium : la Coil Cyclone II

Le contre-la-montre d'HSW de la semaine



Showroom de Premium Deluxe Motorsport

Le showroom de Premium Deluxe Motorsport renferme tout un tas de superbes véhicules cette semaine. Visitez le domaine de Simeon pour admirer la nouvelle Karin Hotring Everon (sportive), disponible pour une durée limitée.

Ne passez pas non plus à côté de la Declasse Hotring Sabre (sportive, à -35 %), du Dundreary Landstalker XL (SUV), de l'Annis Hellion (tout-terrain, à -35 %) et de la Pfister Comet (sportive).

Showroom de Luxury Autos

Collez votre visage à la vitrine du showroom de Luxury Autos pour admirer de plus près deux magnifiques supersportives : la Lampadati Tigon (à -25 %) et la Pegassi Tezeract. Et laissez-vous tenter par l'une de ces merveilles (voire les deux !).

GTA$ et RP doublés dans Sumotorisé

Sumotorisé est un mode de jeu simple et efficace : percutez directement vos ennemis ou esquivez les charges de vos adversaires pour les forcer à sortir de la zone de jeu et prendre le contrôle de l'arène. Tous les participants repartiront avec des récompenses doublées, toute la semaine.

Nouveaux ajouts aux Épreuves de la communauté

Participez aux Épreuves de la communauté pour découvrir certaines des meilleures activités proposées par les créateurs de contenu de la communauté de GTA Online. Les Épreuves de la communauté octroient actuellement des GTA$ et RP doublés, y compris dans les sept nouvelles activités.

Hotring Superspeedway par GuimasTurbo : une course casse-cou périlleuse dotée de virages relevés sur un circuit spécialement conçu pour l'occasion.

[¥]#ThrottleJockeys-RX par Yoshawolf : une course casse-cou aussi rapide qu'intense qui mettra à rude épreuve les compétences techniques des pilotes.

RPG VS INSURGENT VS TRAIN par nico92898 : que se passe-t-il lorsque des véhicules sont lancés à toute allure sur des objets inamovibles ? Venez le découvrir dans cette extermination où une équipe armée de lance-roquettes doit faire exploser une bande d'Insurgents tout en évitant les trains à grande vitesse qui passent par-là.

#WEG Cupid’s Castle par warlordweggywoo : une course casse-cou en karts qui se déroule sur le domaine d'un château rose dans le ciel.

Crash Race Rainbow par yukamnesia : bon courage pour éviter les collisions dans l'arène multicolore de cette course casse-cou intense.

Royal Brawl par EddieLTU : cet affrontement en équipe peut opposer jusqu'à 30 joueurs dans un château abandonné construit comme pour servir de décor à un vieux film.

Chutes and Splatters par tromatized1970 : dans cette extermination verticale, une équipe projette des véhicules et autres objets lourds tandis que l'autre équipe doit éviter des boules et des quilles de bowling, des bus et des camions de pompiers pour atteindre le sommet.

Testez trois ultralégères sur la piste d'essai

Rendez-vous sur la piste d'essai du salon auto de LS pour tester trois ultralégères : la Benefactor BR8 (à -25 %), l'Ocelot R88 et la Progen PR4. Repoussez leurs limites lors d'un contre-la-montre, d'une ruée ou librement sur le circuit.

En parallèle, les pilotes qui parviennent à se placer dans le top 5 de courses de rue trois jours d'affilée recevront un Canis Seminole Frontier (SUV), pour appuyer leur présence sur tous les terrains.

Sur le podium du Diamond Casino & Hôtel : la BF Club

Lancez la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour essayer de remporter des prix, dont la BF Club (compacte), l'équivalent sur quatre roues d'un flashback psychédélique.

GTA+

Les abonnés à GTA+ peuvent profiter des récompenses et avantages suivants jusqu'au 15 mars :

Le nouveau garage d'Eclipse Boulevard à 50 places sur plusieurs étages, avec un style au choix ;

Une Emperor Vectre (sportive), ainsi que les motifs Mambas 24 et Sword Boy ;

Des promotions exclusives dans l'armurerie mobile et la teinte Lucha Libre pour le couteau et la batte de baseball ;

-50 % sur les matières premières du labo d'acide.

Tout ceci et plus encore pour seulement 5,99 € par mois, sans oublier un bonus mensuel de 500 000 GTA$, déposé automatiquement sur votre compte Maze Bank au moment de la facturation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de GTA+.

Promotions

Essayez de gagner votre vie honnêtement en effectuant des livraisons de véhicules personnalisés ou prenez part à des activités plus louches comme des contrats de vol et des exports exotiques via l'atelier auto, disponible à -40 % toute la semaine sur le site en jeu de Maze Bank Foreclosures. Vous pouvez également profiter de 40 % de réduction sur les améliorations et les modifications de l'atelier auto cette semaine.

En parlant de véhicules modifiés, plusieurs d'entre eux sont disponibles à prix réduit cette semaine pour élargir votre collection, dont l'indomptable Bravado Buffalo STX :

-35 % sur la Bravado Buffalo STX (grosse cylindrée) ;

-35 % sur l'Annis Hellion (tout-terrain) ;

-35 % sur la Declasse Hotring Sabre (sportive) ;

-35 % sur la Karin Calico GTF (sportive) ;

-35 % sur l'Annis Euros (sportive) ;

-35 % sur la Coil Cyclone II (supersportive, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S) ;

-25 % sur la Lampadati Tigon (supersportive) ;

-25 % sur la Benefactor BR8 (ultralégère) ;

-25 % sur le Vapid Caracara (tout-terrain).

Offres de l'armurerie mobile

Vous avez besoin de plus de puissance de feu et de moins de régulation ? Rendez-vous à l'armurerie mobile : son emplacement et son inventaire changent régulièrement pour vous proposer des réductions imbattables sur les armes (-10 %), les projectiles (-15 %) et les protections (-20 %).

Si vous avez un abonnement à GTA+ , l'emplacement de l'armurerie mobile est toujours indiqué sur votre carte et vous bénéficiez de promotions supplémentaires sur certains articles (comme le lance-missiles, cette semaine).

Avantages Prime Gaming

Associez votre compte Prime Gaming pour recevoir 125 000 GTA$ déposés directement sur votre compte Maze Bank rien qu'en jouant cette semaine.

Tous les GTA$ bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures après le début du prochain évènement hebdomadaire. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.