GTA Online : nouvelles voitures, trafic d'acides et famille de marginaux, tout sur l'extension Los Santos Drug Wars pour sa sortie

Rockstar Games nous avait promis une grosse mise à jour de GTA Online pour cette semaine, et il n'avait pas menti. L'extension Los Santos Drug Wars est en effet disponible et avec elle 6 missions narratives autour des Fooliganz, un groupe de marginaux avec qui nous allons mener un prolifique trafic de substances hallucinogènes. Ces activités s'accompagnent de nouveaux véhicules et vêtements à débloquer, d'opportunités originales de remporter des GTA$, et les améliorations de l'expérience vantées la dernière fois, dont le ray tracing sur next-gen.

Vous pouvez retrouver le changelog du dernier patch en anglais sur le site de l'éditeur, qui résume aussi parfaitement les nouveautés de Los Santos Drug Wars en français ci-dessous.

Découvrez Los Santos Drug Wars, le premier chapitre d'une nouvelle histoire dans GTA Online qui suit un groupe de marginaux, mené par Dax, un type survolté qui rêve de faire planer le monde entier, de s'enrichir et d'atteindre le sommet de la hiérarchie criminelle du sud de San Andreas.

Découvrez six nouvelles missions narratives complètement déjantées lors desquelles vous vous associerez à un groupe qui vient d'arriver dans la région pour lancer une nouvelle affaire. Votre but ? Produire de puissantes substances hallucinogènes depuis votre nouveau QG mobile. De plus, complétez votre collection de véhicules classiques comme modernes, et bien plus dans la première partie de Los Santos Drug Wars, maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

PREMIÈRE DOSE

Dax et son équipe de joyeux marginaux, les Fooliganz, espèrent se faire un nom en ouvrant boutique à Blaine County. Embarquez pour une aventure épique et rejoignez la Troupe dans une nouvelle base d'opérations, le Freakshop, avant d'affronter les Lost et d'autres adversaires pour vous imposer sur le marché des substances illicites. Terminez les six nouvelles missions de la Première dose et récupérez le matériel nécessaire pour installer un labo d'acide à l'arrière du nouveau MTL Brickade 6x6, puis lancez votre affaire mobile en produisant vos propres stupéfiants.

Débutez en répondant à un appel de Ron Jakowski et en rencontrant les Fooliganz au-dessus de Liquor Ace, à Sandy Shores. Jusqu'au 22 décembre, vous remporterez des GTA$ et RP doublés en aidant Dax à établir le QG des Fooliganz au cours de ces nouvelles missions.

RENCONTREZ LA TROUPE

DAX

Dax s'est forgé une sacrée réputation : l'administration pénitentiaire de San Andreas le connaît bien, c'est un détenu violent et obscène qui vient juste d'être relâché. Les Fooliganz de la Troupe, quant à eux, en ont fait leur chef, un héros, un messie narcotique qui n'a pas peur de se salir les mains pour la bonne cause. Dax sera votre contact principal dans la Première dose.

LUCHADORA

Les Fooliganz ne se considèrent pas vraiment comme un gang, mais plutôt comme une famille de marginaux qui rassemble fêtards, toxicomanes et parias en tous genres, à l'image de Luchadora, une catcheuse fan de metal qui a trouvé sa place dans la Troupe et a grimpé les échelons jusqu'à devenir le bras droit de Dax.

LABRAT

Toute collaboration fructueuse repose sur une bonne alchimie. Les Fooliganz vont avoir besoin d'aide pour se lancer dans un trafic d'acide durable à Los Santos et Blaine County. Le chimiste du Freakshop, Labrat, vous accompagnera à chaque étape.

RON

Ron Jakowski est si paranoïaque que ses amis affirment qu'il tapisse l'intérieur de son bob avec de l'aluminium, mais il a raison de se méfier, cette fois-ci. Depuis que Trevor n'est plus là, il a en effet découvert l'univers psychédélique des Fooliganz, et il vous contactera très bientôt pour vous inviter à rejoindre le cirque.

LE TRAFIC D'ACIDE

Vous cherchez à intégrer le vaste monde des substances psychédéliques ? Terminez toutes les missions de la Première dose pour voler le MTL Brickade 6x6, un puissant véhicule accompagné d'une moto, la Maibatsu Manchez Scout C, que vous pouvez demander en mode libre et qui vous servira à livrer votre acide.

Une fois le matériel nécessaire récupéré, le Brickade 6x6 deviendra votre QG et le lieu de production mobile de votre nectar, et le talentueux Mutt vous aidera à vous lancer et à faire tourner votre affaire. Installez le labo d'acide au Freakshop, récupérez les ingrédients nécessaires en les achetant ou en les prenant de force, puis concoctez et vendez votre produit à tous ceux qui ne demandent qu'à dépasser les limites de leur esprit.

Il est possible d'obtenir des matières premières en demandant simplement à Mutt de les commander, mais vous pouvez également vous salir les mains en vous appropriant les livraisons de céréales et de produits dangereux des laboratoires Humane. De plus, retroussez-vous les manches et travaillez vous-même au labo un court instant pour accélérer la production. Une fois finalisé, le produit devra être livré aux acheteurs intéressés, sans tomber entre les mains des autorités.

LE FREAKSHOP

La Troupe est un cirque si imposant qu'aucun chapiteau ne saurait le dissimuler. Mais les Fooliganz se rassemblent, préparent de la drogue et consomment leur produit au Freakshop, un repaire psychédélique situé sous l'autoroute de Los Santos. Là-bas, vous pourrez accéder à un atelier d'armes pour améliorer votre arsenal ou modifier votre MTL Brickade 6x6 et votre Maibatsu Manchez Scout C.

Votre Brickade 6x6 flambant neuf ressemble peut-être à un bloc de béton sur roues, mais le Freakshop vous permettra de le personnaliser à foison. Améliorez le moteur, le blindage, les freins et plus pour transformer votre affaire mobile en un véhicule surpuissant tout en lui appliquant des motifs, juste pour le style. Modifiez votre Manchez Scout C pour livrer votre produit encore plus vite, et vous régnerez bientôt sur le marché des substances hallucinogènes de la région.

LE MONDE VOUS ATTEND

Beaucoup de choses ont changé pendant que Dax était derrière les barreaux et découvrir ce nouveau monde lui a fait un choc : tout le monde vapote, le cannabis est légal et toutes sortes de gangs sont présents sur les marchés autrefois dominés par les Fooliganz.

Aidez-le à épaissir son dossier au FIB en contaminant les champs d'une opération de drogue rivale, en posant des bombes télécommandées et en vous livrant à d'autres manigances. Une fois que vous aurez rejoint la Troupe et rencontré son illustre chef, contactez Dax par téléphone pour lui demander des missions de Fooliganz, qui rapportent des GTA$ et RP doublés toute la semaine.

CINQ NOUVEAUX VÉHICULES CETTE SEMAINE





L'ÖVERFLÖD ENTITY MT

L'objectif que s'est fixé Överflöd de construire une hypersportive capable d'atteindre des vitesses vertigineuses sans décoller du tarmac vient peut-être d'être atteint avec la supersportive Entity MT, disponible dès maintenant chez Legendary Motorsport et au showroom de Luxury Autos.

Mais n'oubliez pas : là où certains ateliers de tuning visent la lune, Hao's Special Works n'hésite pas à foncer droit dans le soleil. Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent appliquer des améliorations d'HSW au salon auto de LS pour découvrir l'Entity MT sous sa forme ultime.

L'ANNIS 300R

Après quatre décennies à peaufiner sa technologie et améliorer ses performances, Annis vous présente le mélange ultime de ses plus grands succès. Et si son allure rétro ne vous convainc pas, foncez vers le garage de votre agence pour y ajouter des modifications d'Imani Tech, comme le brouilleur de verrouillage de missile, l'unité de contrôle à distance, les mines glissantes et le blindage renforcé.

La sportive Annis 300R est disponible chez Legendary Motorsport, mais seulement jusqu'au 28 décembre. Vous pouvez aussi admirer la 300R de plus près et faire une balade avec au showroom de Premium Deluxe Motorsport de Simeon.

LA DECLASSE TULIP M-100

Tout le monde se souvient des sièges arrière de la grosse cylindrée Tulip à quatre portes. Les conversations à cœur ouvert avec le chauffeur de taxi, les coups de gueule, les projections de vomi sur le tableau de bord. Le moment est enfin venu de vous asseoir à l'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'avec seulement deux portes, personne ne viendra se comporter comme vous le faisiez.

La Declasse Tulip M-100 est maintenant disponible sur Southern San Andreas Super Autos.

LE ZIRCONIUM JOURNEY II

Le Journey II a été pensé pour le voyage, mais la crise de l'immobilier a piétiné les espoirs de ceux qui rêvaient d'avoir une maison à eux... C'est pourquoi la perspective de vivre dans un véhicule a soudain gagné en popularité.

Cédez à votre crise de la quarantaine grâce au Zirconium Journey II, disponible dès maintenant à l'achat sur Southern San Andreas Super Autos, et à l'essai chez Premium Deluxe Motorsport.

LE BF SURFER CUSTOM

Au milieu du siècle dernier, toute une génération de futurs bobos s'est rebellée pour porter des vêtements bariolés, brûler de l'encens et énerver les parents. Le BF Surfer était son véhicule de prédilection. Cette version custom et améliorée du minibus légendaire lui confère une apparence plus adaptée à notre époque, et le moteur qui va avec. Un peu comme un jeune toxicomane qui se serait repris en main et aurait fait une belle carrière par la suite.

Le BF Surfer custom est maintenant disponible sur Southern San Andreas Super Autos et à l'essai chez Premium Deluxe Motorsport.

Et dans le cadre de Los Santos Drug Wars, une douzaine d'autres véhicules inédits feront leur apparition chez les concessionnaires dans les semaines et mois à venir.