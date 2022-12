MAJ GTA Online : du ray tracing sur next-gen et d'autres améliorations techniques annoncées, l'extension Los Santos Drug Wars teasée

Toujours dévoué à Grand Theft Auto Online malgré le développement de GTA VI, Rockstar Games n'a pourtant pas proposé de grosse nouveauté pour le multijoueur de GTA V depuis cet été. Du lourd arrive enfin, avec une extension en plusieurs parties dont les ajouts arriveront dès le mois de décembre grâce à de premières mises à jour.

Elle nous fera visiter Blaine County dans le sud de San Andreas et nous fera visiblement collaborer avec des magnats du développement personnel via les psychotropes, pour remporter encore plus d'argent, de voitures et d'autres biens. Le prochain patch sera d'ailleurs accompagné de plusieurs améliorations pour l'expérience globale, que ce soit des gains de GTA$ accrus, des manières simplifiées de naviguer dans les menus ou les missions, et même du ray tracing sur next-gen en choisissant le nouveau mode graphique Fidélité.

La fin de l'année approchant, nous souhaitons une nouvelle fois remercier notre communauté si dévouée de criminels, de créateurs et de compétiteurs dans Grand Theft Auto Online et leur en dire plus sur ce que l'avenir leur réserve.

Nous avons adoré voir les joueurs partager des photos Snapmatic des ovnis présents dans le ciel de Los Santos lors du plus grand évènement d'Halloween jamais organisé dans le jeu, représenter leur marque de soda préférée lors de la bataille opposant Sprunk à eCola, profiter des courses et modes créés par des joueurs de talent du monde entier grâce aux Épreuves de la communauté et, plus récemment, dérober collectivement la somme incroyable de quatre mille milliards de GTA$ dans le défi spécial braquages.

En récompense de ce butin extraordinaire, un nouveau véhicule issu la prochaine mise à jour de GTA Online, la Declasse Tahoma coupé au style rétro, sera disponible pour tous les joueurs de GTA Online pendant une durée limitée, plus tard ce mois-ci.

Après un ensemble de corrections réalisées cette année et dans le cadre de notre engagement visant à perfectionner le jeu grâce aux retours des joueurs, la mise à jour de décembre de GTA Online comprendra de nombreuses améliorations pour le mode libre et plus, dont beaucoup ont été directement suggérées par les joueurs eux-mêmes via le site de GTA Online.

Améliorations générales

Accédez à vos contacts iFruit préférés plus rapidement : sélectionnez quels contacts afficher ou masquer depuis le menu Interaction.

Le Benefactor Terrorbyte peut être utilisé pour lancer des missions de vente dans tous les types de sessions, y compris celles sur invitation.

Prenez part aux missions de l'histoire du casino d'Agatha en solo en rejoignant le bureau de la direction du Diamond Casino & Hôtel (ces missions nécessitaient auparavant un minimum de deux joueurs).

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X profiteront de reflets en ray-tracing, c'est-à-dire de reflets en temps réel sur de nombreuses surfaces, via les paramètres graphiques du mode Fidélité.

Mises à jour relatives aux véhicules

Les véhicules tout juste achetés rejoindront votre garage encore plus vite.

Certains véhicules armés custom sont désormais utilisables dans des courses, lorsque cela est approprié. Leurs armes seront cependant désactivées en dehors des courses GTA.

Les vélos seront ajoutés à la liste des véhicules du garage pouvant être demandés lorsque vous appelez le mécano.

Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent accéder à Hao's Special Works sans avoir besoin de terminer la course d'introduction d'Hao.

Mises à jour relatives à l'économie

Terminer des missions de vente de trafic de véhicules dans des sessions publiques octroiera un bonus d'argent "Forte demande", comme cela se passe déjà dans les autres affaires, tandis que les récompenses des missions de vente de Contrebande organisée seront triplées de manière permanente.

Obtenez ce que vous désirez plus rapidement grâce à l'augmentation de la valeur en GTA$ des paquets de dollars Shark. À compter d'aujourd'hui, tous les paquets de dollars vous rapporteront 20 à 25 % de GTA$ en plus lors de leur achat directement dans GTA Online ou dans les boutiques des différentes plateformes. Pour les abonnés à GTA+, cette augmentation se cumule au bonus de 15 % de GTA$ déjà disponible.

Ces améliorations de l'expérience, ainsi que d'autres surprises, seront disponibles lors de la sortie de la prochaine mise à jour de GTA Online sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC ce mois-ci. Allez découvrir la face cachée de Blaine County dans le premier épisode d'une gigantesque mise à jour en plusieurs parties qui vous emmènera explorer le sud de San Andreas, à la rencontre de têtes connues et d'une nouvelle troupe de marginaux ambitieux désirant libérer l'esprit des habitants de Los Santos à leur manière, un trip à la fois. Vous pouvez également vous attendre à une foule de nouveaux véhicules, évènements, missions de contact et plus.

Merci infiniment de contribuer autant à l'évolution constante de GTA Online et de nous faire parvenir vos précieux retours. Continuez ainsi, nous ne demandons qu'à intégrer davantage de vos idées et perfectionner un peu plus l'expérience de GTA Online avec chaque mise à jour.

Attendez-vous à en apprendre encore plus très bientôt...