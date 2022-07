GTA Online : gains de GTA$ accrus et modifications du gameplay, les nouveautés techniques de la mise à jour Entreprises Criminelles expliquées

La prochaine grosse mise à jour de GTA Online arrivera la semaine prochaine, ce 26 juillet 2022. Entreprises Criminelles développera les carrières des cadres, motards, trafiquants d'armes et gérants de boîte de nuit, amènera une mission de contact sur fond de conspiration, et apportera progressivement de nouveaux véhicules.

Les nouveautés ont été détaillées plus tôt cette semaine, mais Rockstar Games a tenu à revenir sur un autre pan du patch dans un billet dédié : les modifications du gameplay. Accessibilité des affaires, options de personnalisation des voitures, gains de GTA$ accrus dans de nombreuses activités... Tout est expliqué ci-dessous.

En plus d'une foule de nouveautés de gameplay, d'une flotte de nouveaux véhicules et bien d'autres surprises qui arriveront la semaine prochaine et au-delà, GTA Online : Entreprises criminelles implémentera de nombreuses améliorations liées à l'expérience de jeu, dont certaines suggérées directement par les joueurs sur le site de GTA Online.

Grâce aux commentaires de notre communauté, nous avons travaillé sur nombre d'améliorations à l'expérience de GTA Online pour toutes les plateformes actuelles, y compris la dernière génération de consoles.

Améliorations liées aux affaires

Dès le 26 juillet, les joueurs pourront lancer des activités liées à leurs affaires, y compris des missions de vente, dans des sessions privées sur invitation. Vous pourrez vous inscrire en tant que gros bonnet, PDG ou président d'un club de motards en session sur invitation, avec votre crew ou entre amis, vous permettant ainsi de vous approvisionner et de vendre vos marchandises à votre rythme ou avec des amis uniquement. Les joueurs sur toutes les plateformes peuvent facilement trouver une nouvelle session en ouvrant le menu Pause, en sélectionnant En ligne, puis Trouver une nouvelle session.

Les joueurs peuvent aussi continuer de vendre leurs marchandises dans les sessions publiques, et ceux qui le feront recevront un bonus de forte demande plus élevé en récompense de leurs efforts.‎

Améliorations et modifications liées à la personnalisation de véhicules

En plus de la flotte de nouveaux véhicules qui débarquera en juillet ainsi qu'au cours de l'été et de l'automne, nous avons procédé à plusieurs modifications pour répondre aux demandes des férus de mécanique, membres du salon auto de LS, passionnés de tuning et consorts, par exemple :

Tous les véhicules ayant accès au salon auto de LS pourront être équipés de pneus à faible adhérence, offrant ainsi aux joueurs toujours plus d'options de personnalisation lorsqu'ils modifient leurs véhicules au salon auto ;

Les véhicules seront livrés plus vite en passant par le mécano ;

Les joueurs n'auront plus à payer de frais lorsqu'ils détruiront le véhicule personnel armé d'un autre joueur, ce qui évitera de pénaliser ceux qui se défendent (avec succès) contre leurs assaillants ;

Les ateliers de véhicules de l'Avenger et du centre d'opérations mobile accueilleront tous les véhicules qui peuvent y entrer, et pas seulement une sélection limitée de véhicules (à l'exception de l'Oppressor Mk II, qui ne peut être modifiée que dans son propre atelier, dans le Terrorbyte) ;

Le nombre de propriétés pouvant être acquises passera de 8 à 10, permettant de stocker jusqu'à 20 véhicules de plus ;

Les sites Legendary Motorsport et Southern San Andreas Super Autos proposeront de nouveaux filtres et raccourcis de navigation, pouvant être parcourus via L1/R1 ou LB/RB sur console.

De plus, l'efficacité des missiles à tête chercheuse de la Pegassi Oppressor Mk II a été réduite, et ses contre-mesures disposeront de temps de rechargement plus longs et de moins d'utilisations. Par ailleurs, l'hélicoptère Sparrow aura à sa disposition des paillettes et des fusées éclairantes, disponibles en le modifiant dans le Kosatka, pour qu'il soit moins vulnérable aux tirs ennemis. Comme pour d'autres aspects de GTA Online, nous continuerons à prendre en compte les retours des joueurs sur ce point et à voir comment ces changements affectent les rues de Los Santos.‎

Améliorations générales

Que vous aidiez Franklin à retrouver la musique volée de Dr. Dre ou que vous fassiez la fête à The Music Locker, que vous visitiez le paradis tropical d'El Rubio ou que vous semiez le chaos dans la ville avec vos amis, les joueurs qui arpentent le sud de San Andreas peuvent s'attendre à quelques améliorations très attendues qui arriveront dès le 26 juillet :

Lorsqu'ils terminent un contrat de sécurité, les joueurs pourront accéder à l'agence en hélicoptère ou en utilisant l'entrée du toit, au lieu d'emprunter l'entrée principale du rez-de-chaussée ;

Si vous possédez un atelier auto, votre personnel aura bien plus de chances de livrer le véhicule d'un client sans encombre ;

Pour rendre les déplacements dans certains endroits plus aisés, les joueurs pourront courir dans le Diamond Casino & Hôtel, The Music Locker et les boîtes de nuit ;

Les joueurs auront l'option d'acheter le maximum de munitions pour toutes leurs armes en une seule fois depuis le menu Interaction. Ils auront également accès à leurs en-cas et protections en utilisant une seule touche lorsque le menu des armes est ouvert. De plus, si un joueur échoue à une mission et utilise le relancement rapide, il disposera à nouveau des en-cas qu'il possédait en début de mission ;

Les joueurs pourront désormais immédiatement raccrocher lors des appels de plusieurs contacts proposant des missions plutôt que d’être forcés à écouter l’appel en entier avant de pouvoir raccrocher ;

Les joueurs sur PC auront la possibilité de désactiver la fenêtre de discussion dans le menu Paramètres ;

Pour réduire les abus liés aux éliminations des joueurs venant de réapparaître, la statistique du ratio victimes/morts ne sera plus affectée par les éliminations effectuées en mode libre. Elle ne sera affectée que par les éliminations effectuées lors des phases de jeu compétitives ;

Suite à leur première visite, les joueurs pourront passer davantage de temps à explorer Cayo Perico et pourront se faire repérer plus de fois avant de se faire expulser de l'île ;

L’éditeur de course sera mis à jour : la limite de points de passage sera augmentée, tout comme le nombre de joueurs maximum dans les courses polymorphes ainsi que le nombre d’éléments pouvant être supprimés sur la dernière génération de consoles. De plus, toutes les plateformes pourront désormais créer des courses RC Bandito à l’aide de l’éditeur de courses pour véhicules spéciaux, avec l’ajout de l’option Invisible jusqu’au premier point de passage dans les autres types de courses. Davantage de modèles ont été ajoutés à la suppression d’éléments, en plus d’une nouvelle option Invisibilité anti-gêne pour rendre invisibles les joueurs qui conduisent dans le mauvais sens, une option pour déterminer l’horaire spécifique d’une course et la possibilité de changer la taille d’un point de passage.‎

Récompenses accrues

Entreprises criminelles introduira aussi des récompenses plus élevées en GTA$ dans une sélection d'activités de GTA Online, afin de permettre aux joueurs vétérans comme aux nouveaux venus de jouer au contenu qu'ils aiment le plus et obtenir ce qu'ils désirent plus rapidement.

Ces récompenses améliorées se cumuleront évidemment avec les bonus hebdomadaires en cours, ce qui signifie que vous bénéficierez de revenus toujours plus élevés en participant à vos modes de jeu préférés lors de nos évènements spéciaux.

Courses

La communauté des pilotes de course de GTA Online profitera d'une nette augmentation des récompenses en GTA$. Dès la sortie de GTA Online : Entreprises criminelles, toutes les courses standard, y compris celles créées par les joueurs, rapporteront en moyenne 50 % de GTA$ supplémentaires.

La cagnotte des courses premium sera aussi augmentée. Ces courses octroieront les mêmes récompenses qu'avant aux joueurs se hissant sur le podium, mais les joueurs finissant quatrième et plus seront eux aussi récompensés.

Modes rivalité

Les gains de tous les modes rivalité actuellement disponibles dans GTA Online seront également accrus de 50 %. Les joueurs pourront donc gagner des GTA$ supplémentaires en éliminant leurs adversaires dans des modes uniques comme Sumotorisé (remix), Sauts au but groupés et bien d'autres.

Braquages

Pour encourager le jeu en équipe, tous les joueurs rejoignant des missions de préparation gagneront 50 % de GTA$ de plus qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout :

La part minimale de chaque membre lors de la phase finale sera désormais fixée à 15 % ;

Les frais de lancement de tous les braquages seront désormais de 25 000 GTA$.

Les phases finales des braquages suivants rapporteront 75 % de GTA$ en plus par rapport aux gains actuels :

Casse de la Fleeca ;

Raid sur les laboratoires Humane ;

Sortie de prison ;

Capital de départ.

Les phases finales des braquages suivants rapporteront 50 % de GTA$ en plus par rapport aux gains actuels :

Casse de la Pacific Standard ;

Le Braquage de la fin du monde : acte I ;

Le Braquage de la fin du monde : acte II ;

Le Braquage de la fin du monde : acte III.

Suite à cette mise à jour, tous les braquages auront le même temps de recharge d'une journée en jeu (48 minutes) lorsque vous jouez en groupe. Nous ajusterons également certains aspects de la phase finale du Braquage de Cayo Perico pour mieux équilibrer le temps passé d'un joueur sur GTA Online. Une phase finale du Braquage de Cayo Perico faite seul activera un temps de recharge de trois jours en jeu. Et après avoir dérobé un objectif principal de grande valeur durant la phase finale du Braquage de Cayo Perico, les objectifs principaux de plus grande valeur apparaîtront moins souvent durant les prochaines 72 heures, tandis que la valeur des objectifs secondaires, elle, augmentera. Ceci permet d'encourager l'exploration et la coopération entre les joueurs.‎

Bonus pour les membres d'une organisation ou d'un club de motards

Les gardes du corps, partenaires et membres d'un club de motards gagneront bien plus de GTA$ en en prenant part à des activités d'une organisation ou d'un club de motards. Lorsque vous n'êtes pas en train de gérer vos propres opérations, rejoignez un ami ou un autre joueur pour gagner gros sans risquer de perdre votre capital :

Les salaires de base des gardes du corps, partenaires et membres d'un club de motards seront doublés, afin que tous les joueurs puissent toucher des revenus corrects en travaillant pour un autre gros bonnet, PDG ou président d'un club de motards ;

En plus des salaires doublés, les membres d'un club de motards recevront également un bonus en participant à des missions de vente ;

Les gardes du corps et partenaires recevront aussi des gains supplémentaires en participant à des missions de vente, afin que leur contribution soit justement récompensée ;

Les frais relatifs au changement de nom d'une organisation ont été réduits.

Bonus de première fois

Les joueurs recevront un e-mail sur leur iFruit listant les bonus de première fois pour chaque carrière criminelle. Tous les gros bonnets, PDG et présidents d'un club de motards peuvent toucher ces bonus, même s'ils ont déjà terminé certaines activités avant le 26 juillet :

Cols blancs : les cols blancs recevront des récompenses triplées dans la nouvelle mission d'export de biens divers. Elle peut être lancée via votre secrétaire dès qu'un membre du personnel d'un entrepôt a récupéré sa première cargaison de marchandises spéciales ;

Motards : les lieux de production ont un rendement trois fois plus rapide et retrouveront un rythme normal une fois votre première mission de vente effectuée ;

Experts en trafic d'armes : la vitesse de recherche est triplée lors de votre première recherche. La vitesse de production est également triplée et retrouvera un rythme normal une fois votre première mission de vente effectuée ;

Patrons de boîte de nuit : tous les biens de guerre commerciale contiendront trois fois plus de marchandises et retrouveront leur rendement habituel une fois votre première mission de vente effectuée ;

Votre première mission de vente pour chacune des affaires listées ci-dessus rapportera deux fois plus de GTA$.

Bonus à durée limitée pour les présidents d'un club de motards, les gros bonnets et les PDG

Les missions de club, les défis de club, les contrats de QG et les défis de membres rapporteront deux fois plus d'argent pendant une durée limitée. Les missions de gros bonnet rapporteront aussi des gains doublés pendant une période limitée.

Et encore plus à venir

Nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps de nous faire profiter de vos précieux retours. Nous continuerons à étudier vos commentaires via le site de GTA Online et avons hâte de vous présenter Entreprises criminelles le 26 juillet sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.