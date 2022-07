GTA Online : conspiration, améliorations du gameplay et des carrières, et gains en GTA$ accrus pour la prochaine grosse mise à jour

Occupé par le portage de Grand Theft Auto V sur next-gen, Rockstar Games avait un peu délaissé GTA Online, en se contentant d'enchaîner les mises à jour de contenu mineures. Il ne l'a pas oublié et prévoit encore de l'étoffer cette année. Un billet du site officiel de l'éditeur vient de confirmer que les équipes travaillent sur un patch améliorant les carrières, ajoutant des missions de contact en lien avec une conspiration et modifiant quelques aspects du système de jeu pour le rendre plus confortable.

Elles prévoient aussi d'augmenter les gains en GTA$ dans de nombreuses activités, pour permettre aux joueurs de profiter davantage des possibilités de Los Santos. Ajoutez à cela d'autres initiatives encore secrètes et les habituelles rotations et nouveautés hebdomadaires ou saisonnières, et vous n'allez pas vous ennuyer dans GTA Online ces prochains mois.

Alors que nous examinons ce qui attend la communauté Rockstar Games dans les semaines et les mois à venir, nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leur enthousiasme et leur engagement inégalés envers tous nos titres. C’est votre soutien qui nous pousse à continuer à aller de l’avant avec tout ce que nous faisons, et nous sommes ravis de partager avec vous les premiers détails sur les mises à jour à venir et plus encore.

Avec plus de joueurs que jamais dans les rues de Los Santos grâce aux récents lancements sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, nous travaillerons à améliorer l’expérience globale de GTA Online avec de nouvelles mises à jour de gameplay, en ajoutant les meilleures améliorations et mises à niveau d’expérience demandées par la communauté pour permettre aux joueurs de profiter plus facilement de tout ce que GTA Online a à offrir.

Dans quelques semaines à peine, une nouvelle mise à jour arrive sur GTA Online sur toutes les plateformes qui développera les carrières criminelles des cadres, des motards, des tireurs et des propriétaires de boîtes de nuit - aux côtés d’un ensemble de missions de contact qui offre la possibilité d’être assermenté en tant qu’agent spécial de terrain de l’IAA pour enquêter sur une conspiration criminelle naissante.

Cette mise à jour comportera également certains changements demandés depuis longtemps par la communauté, tels que la réduction de l’efficacité des missiles et des contre-mesures sur l’Oppressor Mk II, offrant un moyen plus pratique d’accéder aux collations et aux armures, et la possibilité de lancer des missions de vente dans des sessions sur invitation uniquement. Ce ne sont là que quelques-unes des améliorations apportées à l’expérience cet été à GTA Online alors que nous continuons d’intégrer davantage de commentaires des joueurs et d’autres apprentissages à l’avenir.

Nous augmenterons également certains des gains GTA$ tout au long du jeu pour récompenser les joueurs pour leur temps, peu importe ce qu’ils choisissent de jouer. Avec un si large éventail de choses à faire dans GTA Online, nous pensons que l’augmentation de ces paiements permettra aux gens une plus grande liberté de faire ce qu’ils aiment et d’obtenir ce qu’ils veulent plus rapidement.

Les gardes du corps, les associés et les membres MC verront les paiements augmenter pour encourager et récompenser le jeu coopératif - ainsi que des paiements GTA$ accrus dans une variété d’activités, y compris des paiements plus importants dans les courses, les modes Rivalité et certaines missions finales de braquage.

De plus, notre engagement continu envers des évènements saisonniers spécialement organisés, des bonus et des cadeaux supplémentaires, des défis communautaires et d’autres surprises pour les joueurs garantiront que Los Santos reste aussi dynamique et imprévisible que jamais.