GTA V : date de sortie proche et prix élevé pour les versions PS5 et Xbox Series X et S en boîte

C'est une édition next-gen pleine de nouveautés techniques (mais pas révolutionnaire non plus) qui a été lancée pour GTA V le 15 mars dernier. Et s'il est possible de s'offrir le jeu pour pas cher sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, le prix des versions physiques sera plus austère.

Rockstar Games vient en effet de lancer les précommandes pour les éditions boîtes PS5 et Xbox Series X|S, et le tarif affiché est de 39,99 €. La version numérique aura ce prix-là à partir du 14 juin 2022, mais elle est affichée à deux fois moins sur le Microsoft Store et même quatre fois moins sur le PlayStation Store jusque-là. Rappelons qu'il n'y a pas d'upgrade next-gen possible et qu'il faut obligatoirement repasser à la caisse si vous avez déjà le titre sur PS4 ou Xbox One.

Si vous tenez à avoir une copie next-gen physique de Grand Theft Auto V, la date de sortie sous ce format est fixée au 12 avril 2022, et vous pouvez réserver un exemplaire chez CDiscount ou la Fnac.

