GTA V et GTA Online : les versions next-gen seront payantes pour tous (ou presque), mais à un prix réduit au lancement

Dans l'océan d'informations révélé par Rockstar Games sur les portages next-gen de Grand Theft Auto V, il y avait un détail qui avait volontairement été omis. S'il sera bien possible de porter sa progression vers les PS5 et Xbox Series X|S, il n'y aura pas d'upgrade next-gen gratuite, ni à priori d'offre payante pour s'offrir ces nouvelles versions si vous avez déjà le jeu. Pour le moment, il semble donc qu'il faille obligatoirement passer à la caisse pour poursuivre sa partie sur les machines de nouvelle génération.

Mais à quel prix ? Les précommandes numériques viennent d'ouvrir et il y aura plusieurs écoles. Ainsi, Grand Theft Auto Online sera vendu seul pour 9,99 € sur Series X|S jusqu'au 14 juin, suite à quoi il passera à 19,99 €. Le multijoueur est pour mémoire offert et peut être conservé sur PS5 pour les membres du PlayStation Plus sur cette période, et rien n'indique à cette heure quand et à quel prix il sera proposé sur le PlayStation Store. Si vous voulez le solo, il faudra vous tourner vers le produit complet qu'est Grand Theft Auto V, qui comprend la mode Histoire et le Online : il coûtera 39,99 € après le 14 juin, mais sera d'ici là affiché à 19,99 € sur Xbox Series X|S, et même à 9,99 € sur PS5 !

Pour information, d'après les mentions légales, le poids maximum des 2 jeux serait de 94,285 Go sur Series X|S et 86,837 Go sur PlayStation 5. Et pour mémoire, une édition physique au tarif inconnue est prévue pour avril 2022.