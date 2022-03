GTA V et GTA Online : modes d'affichage, nouveautés graphiques, garage exclusif et transfert de sauvegarde, Rockstar dit tout sur les versions next-gen !

Né sur PS3 et Xbox 360, incontournable sur PS4 et Xbox One, Grand Theft Auto V et son mode en ligne GTA Online vont continuer à exister sur next-gen. Les portages PS5 et Xbox Series X|S promis depuis longtemps ont vu leur date de sortie calée au 15 mars 2022, alors Rockstar Games a décidé de faire le point sur ce qui nous attend.

Du côté technique déjà, nous aurons le choix entre 3 modes d'affichage. Le mode Fidélité offrira une résolution jusqu'en 4K native et du ray tracing à 30 fps, sauf sur Series S où la résolution sera plus basse, en 1440p. Le mode Performance proposera lui du 60 fps avec une résolution 4K upscalée, mais pas de ray tracing, la Series S devant elle ici se contenter du 1080p au maximum. Enfin, le mode Performance RT sera un choix intermédiaire visant le 60 fps et la 4K upscalée (1440p sur Series S), mais avec du ray tracing.

Dans toutes les configurations, vous pourrez sinon jouir de temps de chargement plus rapides, une augmentation de la population et de la variété du trafic, une densité de végétation accrue, une meilleure qualité d'éclairage pour les ombres, les reflets de l'eau et d'autres éléments, ainsi qu'un anticrénelage et un flou de mouvement améliorés, et davantage de détails pour les explosions, les incendies et plus encore. Ajoutez à cela le retour haptique, les gâchettes adaptatives et l'audio 3D sur PS5, ainsi que le Spatial Sound chez Microsoft, et vous obtenez une belle liste d'optimisations.

Côté nouveautés, il y aura comme prévu un garage exclusif pour GTA Online. Hao's Special Works donnera accès à une nouvelle classe de véhicules modifiable comprenant 5 voitures, des contre-la-montre spéciaux en rotation hebdomadaire et un tour d'essai premium pour les essayer. La nouvelle fonctionnalité de création de carrières permettra elle de bien démarrer dans l'aventure en ligne en débloquant 4 000 000 GTA$ pour acquérir des propriétés commerciales, des véhicules et des armes. Rockstar Games ajoutera enfin une introduction et un didacticiel propre au multijoueur, et un menu principal remodelé pour accéder directement aux braquages, courses, modes Rivalité, évènements hebdomadaires et plus. Grand Theft Auto Online sortira pour mémoire en stand-alone sur next-gen le 15 mars, et pourra être téléchargé et conservé gratuitement pendant 3 mois par les joueurs PlayStation 5.

La progression du mode Histoire et du Online pourra être transférée de la génération précédente à la nouvelle gratuitement, mais une seule et unique fois. Il sera même possible de passer de la PS4 à la Series X|S ou de la Xbox One à la PS5, mais les GTA$ achetés et non dépensés ne pourront être conservés durant cette opération spéciale. Vous pouvez dès aujourd'hui uploader votre sauvegarde du mode Histoire via le menu Pause du jeu, en sélectionnant l'option Téléverser la sauvegarde du jeu : une seule sauvegarde peut être stockée à la fois, et sera conservée pendant 90 jours. Pour GTA Online, il faudra simplement vous reconnecter à votre compte Rockstar Games Social Club sur next-gen, et vous conserverez vos GTA$, votre progression, vos statistiques, vos véhicules, vos propriétés, vos armes, vos vêtements et vos missions créées.



Dernier point, et non des moindres : si Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online seront disponibles en version numérique le 15 mars, une édition physique next-gen est bien prévue pour avril 2022. Comme ça, vous savez tout ! GTA V - Édition Premium peut actuellement être acheté sur PS4 ou Xbox One à partir de 19,38 € sur Amazon.fr.

