GTA Online : du contenu GTA III et une « nouvelle aventure exceptionnelle » teasés pour fin 2021, plus de rotation des modes et activités à venir

Au détour de son communiqué officialisant l'arrivée de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar Games en a profité pour évoquer les futures nouveautés à venir dans GTA Online. Et en cette période creuse suite aux ajouts faits pour Tuning à Los Santos, elles sont attendues.

Déjà, d'ici la fin de l'année, les développeurs fêteront les 20 ans de GTA III avec des vêtements et motifs commémoratifs, à débloquer lors de plusieurs évènements. Sont également promis du contenu inédit autour « d'activités inhabituelles à venir au sud de San Andreas et dans ses alentours » ainsi qu'une « aventure exceptionnelle » dans laquelle de vieux amis requerront notre aide pour faire fleurir leur business...

Sinon, en général, Rockstar Games veut changer la dynamique globale de l'expérience. Déjà, il va proposer des rotations pour certains modes rivalité et activités, afin de rassembler la communauté autour d'un nombre de types de parties plus restreint. Il veut ainsi réintégrer certaines activités dans le cadre d'évènements saisonniers, retirer les moins populaires et faire revenir les plus appréciés avec des variantes ou des bonus. Et il désire enfin « améliorer l'expérience GTA Online pour les nouveaux joueurs comme les anciens à l'occasion de la sortie en mars prochain de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S », même s'il ne précise pas ce qu'il prépare pour cette parution sur next-gen.

Nous continuons également à améliorer et à faire évoluer GTA Online. Par exemple, comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons récemment pris la décision d'effectuer des rotations pour certains modes rivalité et activités. GTA Online propose une immense variété de modes de jeu grâce à plus de 1 000 activités créées par Rockstar et des dizaines de millions d'activités supplémentaires créées par la communauté depuis son lancement. Cette rotation des activités créées par Rockstar permet non seulement de libérer de l'espace pour ajouter de nouvelles missions et de nouveaux modes dans le futur, mais aussi d'améliorer le matchmaking du jeu en rassemblant la communauté sur une liste d'activités plus restreinte d'une semaine à l'autre.

Nous pourrons aussi réintégrer certaines activités dans le cadre d'évènements saisonniers particuliers, réduire la quantité d'activités moins populaires et faire revenir en force des classiques mis de côté ou les favoris les plus loufoques de la communauté, le tout accompagné de bonus spéciaux, comme pour le retour de Défense offensive, Sumotorisé et autres la semaine dernière.

Nous réfléchissons également à des moyens d'améliorer l'expérience GTA Online pour les nouveaux joueurs comme les anciens à l'occasion de la sortie en mars prochain de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S. Gardez un œil sur le Rockstar Newswire pour tout savoir sur la nouvelle version enrichie et améliorée de GTAV et GTA Online ces prochains mois.

