Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, plus de secrets, la compilation officialisée par un teaser, les premiers détails !

Les rumeurs à son sujet étaient pressantes, et des données du Rockstar Games Launcher avaient permis de découvrir des icônes et visuels qui lui sont liés. Cette fois, plus de place au doute : Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition vient d'être officiellement confirmé par Rockstar Games.

La compilation regroupera Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, qui pourront aussi être achetés séparément. Elle sortira dès la fin d'année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, et verra aussi le jour au premier semestre 2022 sur mobiles iOS et Android. Elle vient célébrer les 20 ans de GTA III, qui a vu le jour le 22 octobre 2001 sur PlayStation 2.

Plus de détails à son sujet seront donnés dans les prochaines semaines, mais Rockstar Games promet « des mises à niveau globales, y compris des améliorations graphiques et des améliorations de gameplay modernes [...] tout en conservant l'aspect et la convivialité classiques des originaux ». Le premier teaser ne dévoile pour le moment aucune image de gameplay. Le revers de la médaille est que les versions actuelles des jeux disponibles sur les plateformes de téléchargement seront retirées dès la semaine prochaine : si vous les voulez dans votre collection, ne tardez pas à les acquérir.

