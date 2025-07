John Wick Hex va bientôt disparaître, dépêchez-vous de l'acheter !

Un très bon jeu tactique avec John Wick





En octobre 2019, Bithell Games (Thomas Was Alone, Volume, TRON: Identity et Catalyst) lançait John Wick Hex, un étonnant jeu de stratégie tactique faisant office de préquelle aux films de Derek Kolstad avec Keanu Reeves. Le titre a reçu un accueil plutôt positif avec une note moyenne de 74/100 sur Metacritic, mais alors qu'il devait fêter son sixième anniversaire dans quelques mois, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

John Wick Hex bientôt retiré des boutiques





L'éditeur Big Fan Games a publié un communiqué sur Steam pour annoncer que John Wick Hex sera retiré des boutiques en ligne le 17 juillet 2025. Comme toujours, le jeu sera toujours accessible dans votre bibliothèque si vous l'avez déjà acheté, mais il ne sera plus possible de se le procurer après cette date. L'éditeur n'évoque pas la raison de ce retrait, mais il s'agit sans doute d'une expiration de licence, comme cela arrive parfois avec les jeux adaptés de films.

Où acheter John Wick Hex ?





John Wick Hex est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu a eu droit à des éditions physiques, vous pouvez l'acheter en boîte à 19,90 € sur Amazon.