John Wick Hex : des versions Xbox One, Switch et Steam annoncées, avec des éditions physiques

Déjà sorti sur PC puis sur PlayStation 4, John Wick Hex est pour rappel un jeu d'action tactique mettant en scène le désormais célèbre tueur à gages Baba Yaga, et il a séduit de nombreux joueurs. Pas question cependant pour Good Shepherd Entertainment et Bithell Games de s'arrêter en si bon chemin.

Les studios viennent en effet d'annoncer des versions pour Xbox One et Nintendo Switch de John Wick Hex, avec une date de sortie déjà fixée au 4 décembre 2020 sur le Microsoft Store et l'eShop. Le titre sortira également à cette même date sur Steam, il ne sera donc plus exclusif à l'Epic Games Store.

Mieux encore, des versions physiques de John Wick Hex seront proposées sur Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4, afin de compléter sa collection de jeux en boîte. Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus, ainsi que la bande originale du jeu sur Amazon.fr.