John Wick Hex : le jeu d'action stylé inspiré des films avec Keanu Reeves daté sur PS4

Mike Bithell s'est fait un nom avec Thomas Was Alone, mais il a tout de suite changé de registre avec Volume, un jeu d'infiltration stratégique dans un univers rempli de technologie. C'est davantage dans cet esprit que se place son dernier projet : John Wick Hex.

Le jeu est sorti en octobre dernier sur PC, et nous invite à retrouver le héros de cinéma incarné par Keanu Reeves dans des phases d'action à l'approche tactique. Si la violence graphique est atténuée par une direction artistique inspirée par les comics, John Wick Hex conserve l'esprit des films dont il est issu au travers de ses batailles chorégraphiées. Le but est ici de prévoir nos actions et mouvements, tous associés à une durée, afin de gérer au mieux le timing et l'efficacité de notre assaut.

En résultent des affrontements tout en style, que nous aurons bientôt l'occasion d'apprécier sur PS4. Mike Bithell avait prévu de porter son John Wick Hex sur consoles dès l'annonce du jeu, et il va donc commencer avec une version sur le PlayStation Store, dont la date de sortie est calée au 5 mai 2020, bande-annonce à l'appui.