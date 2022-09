TRON: Identity, un surprenant visual novel par Bithell Games (John Wick Hex) dévoilé en vidéo

Nous ne nous attendions pas à entendre parler de Tron lors du Disney & Marvel Games Showcase, et pourtant, un jeu tiré de la licence a bien été confirmé en ouverture de l'évènement. Il s'agit de TRON: Identity, un visual novel développé par Bithell Games (Thomas Was Alone, John Wick Hex).

Cette aventure narrative nous emmènera dans une nouvelle Grille délaissée par son créateur, et qui a évolué sans intervention de l'Utilisateur, alors qu'un crime sans précédent vient d'être commis. Un certain Query, programme de détective, doit enquêter sur le vol de mystérieuses données, dans un monde aux fondations instables et rempli de secrets et de suspects. Nos choix influenceront le déroulement de l'histoire, la fin et nos relations avec certains personnages, alors que nous devrons révéler des souvenirs perdus dans ce monde numérique.

Les illustrations qui servent de décor à l'action seront faites à la main, en témoignent la première bande-annonce et la première salve d'images. Le projet n'a pas encore de date de sortie ni de plateforme d'accueil, mais il est au moins confirmé sur PC via Steam.