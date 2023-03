TRON: Identity, le visual novel par Bithell Games dévoile sa date de sortie en vidéo

Mike Bithell n'est pas du genre à se reposer sur ses acquis. Après Thomas Was Alone, Volume ou encore John Wick Hex, le développeur planche sur TRON: Identity, un visual novel dans l'univers de la licence de Disney, dont un troisième film avec Jared Leto est d'ailleurs en pré-production.

Mais c'est bien TRON: Identity qui nous intéresse aujourd'hui, Bithell Games partage une nouvelle bande-annonce et indique que la date de sortie du jeu est fixée au 11 avril 2023 sur PC et Nintendo Switch. Le titre nous emmènera dans un monde virtuel inédit, abandonné par son créateur et laissé sans contrôle, alors qu'un crime vient d'être commis. Nous incarnerons Query, un programme enquêteur qui va devoir élucider ce crime en explorant et en interagissant avec les autres programmes, et il faudra faire des choix qui influeront sur la suite et la fin de l'histoire.

En attendant de découvrir TRON: Identity sur PC et Switch, vous pouvez retrouver le film TRON : L'Héritage à 7,63 € sur Amazon.